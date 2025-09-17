به گزارش خبرنگار مهر، سید اسماعیل میرغضنفری ظهر چهارشنبه با حضور در یکی از پایگاه‌های اورژانس این شهر، ضمن دیدار و گفتگو با کارکنان، این روز را به نمایندگی از زحمت‌کشان این عرصه با اشاره به اهمیت جایگاه اورژانس، اظهار کرد: اورژانس از نهادهایی است که مستقیماً با حیات، سلامت و زندگی مردم در ارتباط است و این خدمت ارزشمند را باید نعمتی الهی دانست و خداوند شما را وسیله‌ای قرار داده تا در سخت‌ترین شرایط، یاری‌گر مردم باشید.

وی افزود: اغلب ما تا زمانی که سالم هستیم و مشکلی نداریم، قدر و جایگاه اورژانس را نمی‌دانیم، اما زمانی که فردی دچار حادثه یا بیماری ناگهانی می‌شود، نخستین جایی که به آن متوسل می‌شود اورژانس است.

فرماندار رشت با بیان اینکه اورژانس نخستین تکیه گاه مردم در بحران‌ها است، ادامه داد: این مجموعه همواره با آرامش و دلسوزی پاسخ‌گوی مردم بوده و حتی از طریق تماس تلفنی، بخشی از روند درمان را آغاز می‌کند.

وی تأکید کرد: خدمات کادر اورژانس تنها تکالیف اداری و سازمانی نیست، بلکه یک رسالت اخلاقی و انسانی است وظیفه خود دانستم امروز در جمع شما حضور یافته و از تلاش‌ها و زحمات ارزشمندتان صمیمانه قدردانی کنم.