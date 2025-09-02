خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- امیرماهان محمدی یکتا: سیدمحمدرضا شاه‌احمد قاسمی، مدیرکل انتقال خون استان تهران در گفتگویی تفضیلی با خبرنگار مهر به تشریح وضعیت ذخایر خون، چالش‌های موجود در ایام شهریورماه و اقدامات انجام‌شده برای جبران کمبود خون پرداخت، در ادامه مشروحی از این گفتگو را می‌خوانید.

*وضعیت ذخایر خون در تهران چگونه است؟

مدیرکل انتقال خون استان تهران با اشاره به شرایط فعلی گفت: با توجه به گرمای هوا و افزایش سفرهای تابستانی، مراجعان ما در این ایام کاهش پیدا می‌کنند، همین مسئله موجب می‌شود که ذخایر خون استان کمی پایین بیاید، هدف ما این است که بتوانیم ذخایر را برای ۱۰ تا ۱۲ روز آینده حفظ کنیم، به همین دلیل از مردم عزیز می‌خواهیم به‌صورت روزمره برای اهدای خون مراجعه کنند.

وی افزود: نیاز به خون روزانه است، چراکه طول عمر اجزای خون به‌ویژه پلاکت بسیار کوتاه است؛ پلاکت تنها سه روز ماندگاری دارد، بنابراین ناچاریم همواره از مردم تقاضا کنیم برای اهدای خون به مراکز ما بیایند.

*کدام گروه‌های خونی بیشترین نیاز را دارند؟

قاسمی در پاسخ به این سوال گفت:به طور کلی همه گروه‌های خونی برای ما ضروری هستند، اما گروه‌های منفی اهمیت ویژه‌ای دارند، به‌ویژه گروه O منفی که به همه افراد قابل تزریق است و به همین دلیل ارزش حیاتی دارد، البته سایر گروه‌های خونی هم برای ما ارزشمند هستند و هر فردی با هر گروه خونی که مراجعه کند مورد استقبال ماست.

*برای جبران کاهش اهدای خون چه اقداماتی انجام شده است؟

مدیرکل انتقال خون استان تهران توضیح داد: مهم‌ترین اقدام ما اطلاع‌رسانی از طریق رسانه‌ها و ارسال پیامک به اهداکنندگان مستمر است، همچنین ساعات کاری مراکز اهدای خون را افزایش داده‌ایم تا مراجعان بیشتری بتوانند در زمان‌های مناسب مراجعه کنند و کمبودها جبران شود.

*شهروندان از چه راه‌هایی می‌توانند خون اهدا کنند؟

قاسمی با اشاره به امکانات موجود گفت: در حال حاضر ۱۴ مرکز ثابت خونگیری در سطح استان تهران فعال هستند، قدیمی‌ترین مرکز، مرکز وصال است که امکانات بیشتری نسبت به دیگر مراکز دارد، همچنین مراکز جامع صدر، تهرانپارس، ستاری، شهرری، نارمک، پیروزی و امام خمینی فعال هستند. در شهرستان‌ها هم مراکزی مانند اسلامشهر (که به‌تازگی افتتاح شده)، رباط کریم، شهر قدس و ورامین فعال‌اند.

مردم می‌توانند برای دریافت نوبت اینترنتی و مشاهده آدرس دقیق مراکز، به سامانه اینترنتی سازمان انتقال خون مراجعه کنند.

*آیا برنامه‌های تشویقی برای اهداکنندگان وجود دارد؟

مدیرکل انتقال خون استان تهران با بیان اینکه «بزرگ‌ترین پاداش اهدای خون، نجات جان انسان‌هاست» افزود: از منظر پزشکی، اهدای خون به سلامت خود فرد نیز کمک می‌کند؛ چراکه کاهش ذخایر آهن بدن، فشار مضاعف بر قلب را کم می‌کند، علاوه بر این، برای اهداکنندگانی که به صورت مستمر مشارکت می‌کنند، برنامه‌های تشویقی نیز در نظر گرفته شده است.

*خاطره‌ای از تأثیر اهدای خون در نجات جان بیماران

قاسمی به یکی از خاطراتش اشاره کرد و گفت: در گذشته خانمی برای اهدای خون مراجعه کرده بود، مدتی بعد خودش دچار حادثه شد و در بیمارستان به او خون تزریق کردند، وقتی کیسه خون را دید، متوجه شد همان خونی که خودش اهدا کرده به خودش تزریق شده است، این یکی از خاطرات به‌یادماندنی ماست که نشان می‌دهد اهدای خون چگونه می‌تواند چرخه‌ای از زندگی‌بخشیدن باشد.

*چه توصیه‌ای به کسانی که از اهدای خون می‌ترسند می‌کنید؟

مدیرکل انتقال خون استان تهران در پایان توصیه کرد: اهدای خون هیچ استرسی برای افراد ندارد. تنها نگرانی ممکن است سوزن‌زدن باشد که آن هم به اندازه نیش یک پشه احساس می‌شود، بعد از اهدای خون، فرد احساس سبکی، سرحالی و رضایت درونی خواهد داشت، بنابراین توصیه می‌کنیم کسانی که تردید دارند، بدون نگرانی برای اهدای خون مراجعه کنند.

در مجموع، اهدای خون یک نیاز همیشگی و حیاتی برای نجات جان بیماران است؛ به‌ویژه در روزهای پایانی تابستان که مراجعه‌کنندگان کمتر می‌شوند، مدیرکل انتقال خون استان تهران با تأکید بر نقش بی‌بدیل مردم در این حوزه، از همه شهروندان خواست بدون نگرانی و با اطمینان خاطر، با حضور در مراکز ثابت و سیار، در این کار خیر و خداپسندانه سهیم شوند و به چرخه زندگی بیماران تداوم ببخشند.