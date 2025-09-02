علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح وضعیت دمایی استان اظهار کرد: طی شبانه‌روز گذشته قصرشیرین با ثبت دمای ۴۳ درجه سانتی‌گراد و پس از آن سرپل‌ذهاب با ۴۲ درجه، به عنوان گرم‌ترین نقاط استان معرفی شدند.

وی افزود: روند افزایش دما در برخی شهرستان‌های مرزی محسوس‌تر بوده و انتظار می‌رود در روزهای آینده نیز تداوم داشته باشد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه ادامه داد: بر اساس بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، شرایط جوی استان تا پایان هفته به‌طور عمده پایدار خواهد بود، هرچند در ساعات بعدازظهر رشد ابر و وزش باد در برخی مناطق پیش‌بینی می‌شود.

زورآوند با بیان اینکه دمای هوای مرکز استان نیز در گرم‌ترین ساعات شبانه‌روز به ۳۷ درجه سانتی‌گراد رسید، خاطرنشان کرد: با توجه به پایداری جوی و افزایش نسبی دما، کشاورزان، دامداران و عموم مردم باید تمهیدات لازم را برای مدیریت مصرف آب و انرژی در دستور کار قرار دهند.

وی در پایان تاکید کرد: اداره‌کل هواشناسی استان کرمانشاه به‌صورت مستمر شرایط جوی را رصد کرده و پیش‌بینی‌های به‌روز را در اختیار مردم و مسئولان قرار می‌دهد تا اقدامات لازم برای کاهش خسارات احتمالی ناشی از تغییرات دمایی انجام گیرد.