به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند شامگاه سه شنبه در جلسه شورای اداری میامی به مناسبت هفته دولت با بیان اینکه ۲۴ پروژه عمرانی و اقتصادی در این شهرستان به بهره برداری رسید، ابراز داشت: برای افتتاح این طرحها ۶۷۳ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.
وی با بیان اینکه پروژههای هفته دولت میامی نسبت به سال گذشته با رشد ۱۰ درصد روبرو بوده است، افزود: توسعه برای میامی روند رو به جلو را طی میکند.
استاندار سمنان بابیان اینکه رویکرد دولت به حل مشکلات اساسی مردم است، ابراز داشت: از این میکوشیم تا در مناطق کمتر توسعه یافته خدمتی به مردم اضافه شود.
کولیوند با بیان اینکه برخی طرحهای میامی به دلیل مشکلات زیرساختی سالها معطل مانده بود، تصریح کرد: اکنون تکمیل این طرحها شتاب گرفتند.
وی با تاکید بر اینکه میبایست برای پستهای مدیریتی میامی از نیروهای بومی و جوان استفاده شود، افزود: اعتماد به نسل جدید ظرفیت تازه برای پیشرفت شهرستان را فراهم میسازد.
