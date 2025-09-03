وزیر میراث فرهنگی وارد قم شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، دقایقی قبل وارد شهر مقدس قم شد و مسئولان استان از وی استقبال کردند.
در سفر صالحی امیری، افتتاح چند طرح شاخص گردشگری، بازدید از موزهها و بناهای تاریخی، بررسی ظرفیتهای توسعهای استان در حوزه گردشگری و صنایع دستی و همچنین حضور در رویدادهای فرهنگی و هنری در دستور کار قرار دارد.
از دیگر محورهای این سفر میتوان به برگزاری نشست شورای عالی گردشگری و امضای چند تفاهمنامه همکاری در راستای توسعه زیرساختها و جذب سرمایهگذاری در بخش گردشگری و صنایع دستی اشاره کرد.
علاوه بر بهرهبرداری از طرحهای آماده، شناسایی و معرفی ظرفیتهای کمتر شناختهشده قم در حوزه گردشگری و صنایع دستی قم نیز از برنامههای وزیر عنوان شده است.
دیدار با آیت الله سعیدی تولیت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س)، دیدار با آیت الله حسینی بوشهری امام جمعه قم وحجت الاسلام شهرستان، نماینده آیت الله سیستانی در ایران و نیز بازدید از سایت تاریخی قلی درویش و پروژه گردشگری طوبی و بازدید تیمچه بازار از دیگر برنامههای وزیر گردشگری به قم است.
