۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۲۷

اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری در دستورکار امروز مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز خود، گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری را بررسی می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۲ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد. دستورکار این جلسه به شرح زیر است:

- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری

- گزارش کمیسیون آئین نامه داخلی در مورد طرح اصلاح ماده (۱۸۲) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

- ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه نظام جامع باشگاه داری

- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی

- گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه

زهرا علیدادی

