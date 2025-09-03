عملکرد بانک تجارت در سال نخست دولت چهاردهم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک تجارت، سرمایهگذاری ۲۱.۶ هزار میلیارد تومانی بانک تجارت در طرحهای ملی و مولدسازی داراییها، بخشی از عملکرد این بانک در سال نخست دولت چهاردهم است.
بانک تجارت در سال نخست دولت چهاردهم با اجرای ۹ طرح کلیدی، از جمله تولید آب شیرین در مناطق کمآب چابهار و کنارک، تولید برق خورشیدی و توسعه صنایع پتروشیمی، مسیر توسعه زیرساختهای صنعتی و اقتصادی کشور را هموار کرده است.
بانک تجارت در ۱۲ ماه اخیر با مشارکت در پروژههای دارویی، پتروشیمی و استخراج نفت، از تولید داخلی و توسعه صنعت انرژی حمایت به عمل آورد.
این اقدامات نه تنها به تولید داخلی کمک کرده، بلکه در اشتغالزایی و تقویت اقتصاد ملی نقش کلیدی دارند.
نظر شما