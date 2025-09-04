صدور ۷۰ هزار جلد شناسنامه در قم به صورت مکانیزه در سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر تیموری عصر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به موفقیت‌های اخیر در حوزه خدمات ثبت احوال، تصریح کرد: تمامی فرآیندهای مرتبط با صدور اسناد هویتی، شناسنامه و کارت هوشمند ملی به صورت الکترونیکی و مکانیزه در حال انجام است و این تحولات موجب تسهیل دسترسی مردم به خدمات و تسریع در فرآیندها شده است.

تیموری همچنین افزود: در سال ۱۴۰۳، تعداد ۷۰ هزار جلد شناسنامه به صورت مکانیزه در استان قم صادر شده که به عنوان یکی از دستاوردهای مهم این اداره‌کل در راستای تحقق دولت الکترونیک به شمار می‌رود و در سال گذشته حدود ۳۴ هزار کارت ملی هوشمند برای شهروندان قم صادر و تحویل داده شد.

وی بیان کرد: استان قم در بین تمامی استان‌های کشور در زمینه دریافت کارت ملی هوشمند از رتبه‌های بالایی برخوردار است و طبق آمار موجود، ۹۸ درصد افراد بالای ۱۵ سال این استان، کارت ملی هوشمند خود را دریافت کرده‌اند و در این میان، ۸۵ درصد از این افراد در آخرین انتخابات با استفاده از همین کارت‌های هوشمند ملی مشارکت فعال داشتند.

مدیرکل ثبت احوال استان قم به دیگر خدمات الکترونیکی ارائه شده در این اداره کل اشاره کرد و گفت: یکی از این خدمات نوین، صدور گواهی انحصار وراثت است که قبلاً فرآیند پیچیده‌ای داشت، اما اکنون در مدت زمان ۲۰ روزه از طریق دفاتر ثبت احوال در سراسر کشور صادر می‌شود.

وی افزود: گواهی الکترونیک ولادت نوزادان، که پیش از این به صورت دستی و کاغذی صادر می‌شد، اکنون به همت همکاری با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت الکترونیکی و از طریق ثبت احوال صادر می‌شود.

وی همچنین درباره ارائه خدمات ثبت احوال در دیگر شهرستان‌ها و بخش‌های استان نیز تصریح گفت: نمایندگان این اداره‌کل در تمامی شهرستان‌ها و بخش‌های استان، حداقل یک روز در هفته به ارائه خدمات به مردم می‌پردازند تا هیچ نقطه‌ای از استان از دسترسی به این خدمات محروم نماند.

تیموری در پایان تأکید کرد: تمامی این اقدامات در راستای کاهش مراجعه حضوری مردم به دفاتر ثبت احوال و تسهیل فرآیندها با استفاده از فناوری‌های نوین در حال اجرا است.