به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل‌نژاد که در جریان دیدار دوستانه مقابل قطر دچار آسیب‌دیدگی شد، طی روزهای اخیر تحت معاینات و آزمایش‌های دقیق در مرکز پزشکی دوحه و زیر نظر دکتر علی حدادی فیزیوتراپیست تیم ملی قرار گرفت. بررسی‌ها نشان داد مصدومیت او از نوع درجه دو است و برای بازگشت به شرایط مسابقه، حداقل به سه هفته استراحت و درمان نیاز دارد. پیاتزا با تاکید بر اولویت سلامتی بازیکنانش، تصمیم گرفت ستاره تیم ملی را از فهرست اعزامی کنار بگذارد.

امین اسماعیل‌نژاد در سال‌های اخیر در رقابت‌های جهانی و لیگ ملت‌ها و آسیایی بارها یکی از مهره‌های کلیدی تیم بود و غیبت او در رقابت‌های قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ بدون شک خلأ بزرگی برای تیم ایران خواهد بود، اما در طرف دیگر حضور بازیکنان مستعدی همچون حاجی پور و سعادت نگرانی‌های کادر فنی را کم کرده است.

نکته جالب این‌که در پایان تمرین روز گذشته، صحنه‌ای احساسی رقم خورد؛ امین اسماعیل‌نژاد در جمع بازیکنان و کادر فنی برای هم‌تیمی‌هایش آرزوی موفقیت کرد و ملی‌پوشان نیز با تشویق و قدردانی از زحمات او، لحظات خاطره‌انگیزی ساختند. در نهایت، بازیکنان و مربیان تیم ملی با در آغوش گرفتن اسماعیل‌نژاد و ثبت عکس یادگاری، بدرقه‌ای خاص و صمیمی برای ستاره مصدوم تیم رقم زدند.

امین اسماعیل‌نژاد بامداد امروز راهی تهران شد تا ادامه روند درمانی و مراحل بازتوانی خود را در ایران پیگیری کند. سعادت هم بلافاصله به اردوی تیم در دوحه ملحق شد و از روز گذشته تمرینات خود را در کنار سایر ملی‌پوشان آغاز کرد.