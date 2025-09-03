مظفری: ورزشگاه امام رضا (ع) مشکل فیبر نوری داشت

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری در حاشیه مراسم افتتاحیه فوتبال کلینیک اظهار داشت: استان خراسان رضوی و شهر مشهد ظرفیتهای بالایی دارند که باید با عزیزانی که در حوزههای مختلف فعالیت دارند به اشتراک گذاشته شود تا در حوزه ورزش و به خصوص فوتبال، شاهد ارتقای قابل توجهی در این استان باشیم.
او ادامه داد: «مشهد میتواند به دلیل موقعیت جغرافیایی و… خود، به یک کانون متمرکز برای دیپلماسی ورزشی تبدیل شود. برگزاری چنین کنگرههایی در جوار مرقد مطهر امام رضا (ع) نیز علاوه بر کمک به فضای تخصصی، فضای معنوی قابل توجهی ایجاد میکند.
استاندار خراسان رضوی درباره عدم حضور تیمی از این استان در لیگ برتر فوتبال توضیح داد: آرزوی تمام مردم مشهد، داشتن یک تیم در لیگ برتر است و ما نیز تمام تلاش خود را برای تحقق این موضوع انجام خواهیم داد تا شور و نشاط به این شهر بازگردد. جمعیت شهر مشهد به تنهایی از ۲۲ استان کشور بیشتر است و تیمداری در خراسان، تبعات مثبت گستردهای برای شرق کشور خواهد داشت.
مظفری در رابطه با میزبانی استان خراسان رضوی از رویدادهای ورزشی افزود: ما هیچ مشکلی برای میزبانی رویدادها نداریم و ورزشگاه امام رضا (ع) نیز برای میزبانی دیدار تیمهای ملی فوتبال ایران و کره شمالی در مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ آماده شده بود؛ اما به دلیل مشکلات فیبر نوری و زیرساختی، این میزبانی با چالش مواجه شد که اکنون این موارد برطرف شده و ورزشگاه برای میزبانیهای بعدی آماده است.
