به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسین اسلامی عصر یکشنبه در نشست هماهنگی و برنامهریزی ستاد گرامیداشت هفته وحدت که در سالن جلسات ستاد نماز جمعه شهرستان تربت جام برگزار شد، با تأکید بر اینکه محبت، هسته بنیادین شریعت اسلام است، اظهار کرد: تمام آموزهها و احکام اسلامی، از توحید و نبوت تا احکام فقهی، بر محور محبت شکل گرفته و این محبت، رمز اصلی اتحاد و انسجام امت اسلامی در برابر توطئههای دشمنان است.
وحدت و محبت، درسی از سیره نبوی
امامجمعه تربتجام مجاهدت در برابر رژیم صهیونیستی را بزرگترین عمل محبتآمیز در جهت حفظ هویت امت اسلامی برشمرد و با اشاره به اینکه هر مکتب و آئینی یک هسته مرکزی دارد، هسته بنیادین اسلام را «محبت» معرفی کرد و گفت: تمام دستورات و آموزههای اسلام حول محور محبت الهی و مهرورزی به بندگان خدا شکل گرفته است.
وی با بیان اینکه هدف از بعثت پیامبر اسلام، تعلیم محبت بود، گفت: صفت خاص پیامبر، «حبیبالله» بودن ایشان است که نشاندهنده اوج محبت متقابل میان خدا و پیامبر است. مزد رسالت نیز محبت به اهلبیت (ع) و نزدیکان پیامبر (ص) معرفی شده و در روایات، «مهرورزی نصف دین» نامیده شده است.
اسلامی در ادامه به فلسفه احکام فقهی پرداخت و تصریح کرد: حتی احکام به ظاهر سختگیرانه و قهرآمیز اسلام نیز باطنی محبتآمیز دارند.
امام جمعه تربت جام با اشاره به تعبیر امام خمینی (ره) که «جهنم دارالشفاء الهی است»، بیان کرد: خداوند جهنم را آفریده تا دلها را پاک کند و انسانها را برای رسیدن به وصال خود آماده سازد. در این مسیر، اگر کسی با اختیار خود پاک نشد، با آتش جهنم، پاک خواهد شد.
اصلاح فرهنگی، مقدم بر برخورد قضائی
وی با انتقاد از رویکردهای سطحی در برخورد با آسیبهای اجتماعی گفت: ما عادت کردهایم که در مواجهه با انحرافات، سریعاً سراغ نیروی انتظامی و قوه قضائیه برویم، در حالی که این اقدامات باید آخرین راهکار باشند.
اسلامی تأکیدکرد: اصلاح جامعه باید از طریق ترویج محبت و ایجاد نور انس با خدا در دل جوانان آغاز شود. پیامبر (ص) با «شراب محبت» و اخلاق نیکوی خود، اعراب جاهلی را هدایت کرد و امروز نیز ما باید این سیره را در پیش بگیریم.
امام جمعه تربت جام با اشاره به شرایط حساس کنونی در منطقه و سخنان مقامات رژیم صهیونیستی در مورد طرح «خاورمیانه بزرگ»، مجاهدت در برابر این رژیم را بزرگترین عمل مهرورزانه و انسانی دانست و گفت: ایستادگی و مبارزه با رژیم صهیونیستی، بزرگترین محبت به هویت امت اسلامی است.
وی افزود: مهمترین سلاح ما در مقابل استکبار، همین انسجام، وحدت و اخوتی است که به نحو احسن در شهرستان تربتجام شاهد آن هستیم.
اسلامی با تاکید بر لزوم پرشورتر برگزار کردن مراسمات هفته وحدت امسال، این هفته را فرصتی برای ادای دین به پیامبر اسلام (ص) و تقویت انسجام ملی و اسلامی توصیف کرد.
نظر شما