علی ملاشاهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: از بعد ظهر چهارشنبه تا آخر وقت جمعه (۱۲ تا ۱۴ شهریور) برای شهرستان‌های ایرانشهر، بزمان، بمپور، دلگان، راسک، سراوان، سرباز، سیب و سوران، فنوج، قصرقند، گلشن، لاشار، مهرستان، نیکشهر و ارتفاعات جنوبی استان در ساعت بعد از ظهر و شب رشد ابر رگبار باران و رعدوبرق وزش باد شدید و موقتی و احتمال بارش تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

رئیس اداره پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا سیستان و بلوچستان توصیه کرد: احتیاط در فعالیت‌های کوهنوردی و خودداری از چرای دام در مناطق مرتفع و از اسکان در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی خودداری گردد و از محصولات کشاورزی محافظت شود.