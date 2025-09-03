خدمات سلامت در کشور نباید درجه بندی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوان بهرامی افزود: با بررسی ظرفیت‌های اعلام شده در دفترچه کنکور ۱۴۰۴ متوجه شدیم از ۵ هزار صندلی پزشکی به صورت پذیرش به شرط خدمت، حدود ۱۶۰۰ صندلی به استان سیستان و بلوچستان و ۱۴۰۰ صندلی به استان هرمزگان تعلق دارد. این به معنی آن است که داوطلبانی که در حالت عادی توان احراز نمره و رتبه لازم جهت تحصیل در رشته پزشکی را نداشته اند، می‌توانند پزشک شوند؛ مشروط بر اینکه فقط مردم این دو استان را درمان کنند، اما استان‌های دیگر عموماً از پزشکانی بهره خواهند برد که داوطلبان مستعدتر و باسوادتری بوده اند.

رئیس کمیته پزشکی خانواده انجمن پزشکان عمومی ایران ادامه داد: با توجه به شباهت پذیرش دانشجو در کشور به یک قیف وارونه که ورود به دانشگاه دشوار و فراغت از آن آسان بود، حال با این نحوه جدید پذیرش، قیف وارونه برای این دو استان به تونلی با دو سر آزاد بدل می‌شود که داوطلبانی با رتبه‌های نجومی را پذیرش و با لقب پزشک تحویل خواهد داد.

بهرامی به نکته‌ای دیگر نیز اشاره کرد و گفت: علاوه بر این، برخی رشته‌های بالینی همچون مامایی نیز برای کار در این دو استان به صورت بدون آزمون آن هم از بین داوطلبان گروه هنر و انسانی پذیرش خواهند شد که مجدداً به معنی تربیت نیروهای کمتر ماهر و کمتر باسواد برای مردم این دو استان است.

وی افزود: متأسفانه نهادهای تصمیم گیر همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی با فشار به وزارت بهداشت، افزایش تربیت نیروهای بهداشتی درمانی را بدون تامین بودجه و زیرساخت آموزشی لازم در پیش گرفته اند، درحالی که کشور با کمبود پزشک و پیراپزشک مواجه نیست؛ بلکه با توزیع نامناسب آنها مواجه است و این مشکل را نباید با تربیت نیروهای درجه دو و کمتر باسواد برای مردم مناطق محروم حل کرد. زیرا، کیفیت خدمات کاهش می‌یابد و مردم استان‌های محروم از نظر دریافت خدمات سلامت به شهروندان درجه دو تبدیل می‌شوند.