  1. استانها
  2. سمنان
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۵۵

بهره‌وری آب در صنعت شاهرود؛ افتتاح طرح تصفیه فاضلاب ۳۵ میلیارد تومانی

بهره‌وری آب در صنعت شاهرود؛ افتتاح طرح تصفیه فاضلاب ۳۵ میلیارد تومانی

شاهرود- مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان سمنان از بهره برداری مدول دوم تصفیه فاضلاب شهرک صنعتی شاهرود خبر داد و گفت: برای این طرح ۳۵۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا باقری ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح مدول دوم تصفیه فاضلاب شهرک صنعتی شاهرود با حضور استاندار سمنان به مناسب هفته دولت، ابراز داشت: عملیات اجرایی این پروژه سال ۱۴۰۱ آغاز و امروز به بهره برداری رسید.

وی با بیان اینکه برای این طرح ۳۵۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است، افزود: محل تامین آن از مصوبات سفر رئیس جمهور و اعتبارات داخلی شرکت بوده است.

مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان با بیان اینکه این شهرک از قدیمی ترین شهرک‌های استان است، ابراز داشت: این پروژه با ظرفیت ۵۰۰ مترمکعب در شبانه روز تصفیه فاضلاب صنعتی را انجام می‌دهد.

باقری اضافه کرد: این قبیل طرح‌ها می‌تواند به صرفه جویی در مصرف آب و مدیریت منابع موجود بسیار کمک کند لذا ساخت آنها در دستور کار قرار دارد.

کد خبر 6578652

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها