به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا باقری ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح مدول دوم تصفیه فاضلاب شهرک صنعتی شاهرود با حضور استاندار سمنان به مناسب هفته دولت، ابراز داشت: عملیات اجرایی این پروژه سال ۱۴۰۱ آغاز و امروز به بهره برداری رسید.

وی با بیان اینکه برای این طرح ۳۵۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است، افزود: محل تامین آن از مصوبات سفر رئیس جمهور و اعتبارات داخلی شرکت بوده است.

مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان با بیان اینکه این شهرک از قدیمی ترین شهرک‌های استان است، ابراز داشت: این پروژه با ظرفیت ۵۰۰ مترمکعب در شبانه روز تصفیه فاضلاب صنعتی را انجام می‌دهد.

باقری اضافه کرد: این قبیل طرح‌ها می‌تواند به صرفه جویی در مصرف آب و مدیریت منابع موجود بسیار کمک کند لذا ساخت آنها در دستور کار قرار دارد.