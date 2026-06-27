به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی عصر شنبه در دیدار مدیرکل و معاونان ادارهکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی، از عملکرد این مجموعه در اجرای برنامههای فرهنگی و مذهبی قدردانی کرد و گفت: ادارهکل تبلیغات اسلامی استان با وجود محدودیتهای اعتباری و کمبود نیروی انسانی، در یک سال گذشته عملکردی موفق و قابل دفاع از خود به جای گذاشته است.
وی با اشاره به نقشآفرینی تبلیغات اسلامی در اجرای طرح «زندگی با آیهها»، برنامههای دهه محرم، استقرار موکبهای فرهنگی و فعالیتهای مرتبط با جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم، افزود: این مجموعه در تمامی این عرصهها با انسجام، هماهنگی و روحیه جهادی حضوری مؤثر داشت و برنامههای فرهنگی را با کیفیت مطلوب اجرا کرد.
استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه فعالیتهای فرهنگی نیازمند اخلاص، انگیزه و کار دلی است، اظهار کرد: آثار این اقدامات شاید همانند پروژههای عمرانی به چشم نیاید، اما تأثیر آن در ارتقای فرهنگ عمومی، تقویت بنیان خانواده، کاهش آسیبهای اجتماعی و ترویج ارزشهای دینی نمایان میشود.
هاشمی، هماهنگی و همدلی حاکم بر مجموعه تبلیغات اسلامی را از عوامل موفقیت این دستگاه دانست و تصریح کرد: استمرار این روحیه جهادی، زمینهساز اجرای موفق برنامههای فرهنگی و مذهبی در استان بوده است.
وی با اشاره به در پیش بودن مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، اربعین حسینی و دیگر مناسبتهای مذهبی، از مجموعه تبلیغات اسلامی خواست همانند گذشته با همان روحیه جهادی و مردمی در میدان خدمت حضور فعال داشته باشند.
استاندار خراسان جنوبی تأکید کرد: تلاشهای صادقانه فعالان عرصه فرهنگ و تبلیغ دین، سرمایهای ارزشمند برای جامعه است و آثار و برکات آن در دنیا و آخرت ماندگار خواهد بود.
نظر شما