ایران برنده یک تقابل گفتمانی است/هم افزایی فرهنگی داشته باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حجت سالاری مکی صبح سه شنبه در جمع نخبگان و فعالین گروه های جهادی و مبلغان شهرستان سربیشه اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب تأکید کردند که نخستین و ریشه ای ترین جهاد، جهادامید آفرینی، علمی و فرهنگی است که اتفاق خوبی در این حوزه داشته‌ایم.

سالاری مکی ادامه داد: علی رغم کم کاری هایی که ما به عنوان جبهه تبلیغ در بخش های مختلف داشته ایم ولی در ۴۰ ساله انقلاب در همین حوزه جهاد فرهنگی اقدامات بسیار تأثیرگذاری صورت گرفته است که باید پیش چشم ما باشد.

وی افزود: در کنار این موضوعات باید بمباران شبهاتی که هر روز از طرق مختلف وارد ذهن جوانان و نوجوانان می شود را مد نظر قرار داد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی گفت: به صورت شبانه روزی سایت های اینترنتی، عوامل ضدانقلاب و شبکه های ماهواره ای و … شبهه افکنی می کنند و در دورترین نقاط ایران نیز ضد انقلاب به دنبال پیاده نظام است.

سالاری مکی اظهار کرد: با این وجود باید پذیرفت که در دنیای امروز ایران و نظام اسلامی برنده یک تقابل گفتمانی شده است.

وی افزود: در کنار فعالیت های دشمن ما نیز در قالب شبکه هیات با فعالیت های قرآنی و مذهبی و با خدمات اجتماعی در دورترین روستاهای کشور پایگاه داریم که نقش آفرینی خوبی دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به ضرورت هم افزایی فرهنگی یادآور شد: اگر روحانیون در نقاط محروم خراسان جنوبی و روستاهای دور با حداقل دریافتی و با کمترین امکانات فعالیت فرهنگی دارند به واسطه نیروی ایمانی آنان است.