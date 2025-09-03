به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عباس‌نژاد در نشست شورای مدیران اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان به میزبانی بندر چندمنظوره خمیر اظهار کرد: این بندر به‌عنوان یک بندر محلی و منطقه‌ای، پس از افتتاح تاکنون بخش قابل‌توجهی از مشکلات عملیاتی و تجهیزاتی خود را رفع کرده است.

وی با اشاره به پیشرفت مطلوب فعالیت‌های بندر خمیر ادامه داد: میزان عملیات تخلیه و بارگیری این بندر به حدود یک میلیون تن در سال رسیده که نشانگر توسعه مناسب آن است.

عباس‌نژاد با تأکید بر ضرورت هم‌راستاسازی توسعه عملیاتی با الزامات ایمنی و زیست‌محیطی اظهار داشت: در همین راستا، طرح توسعه‌ای ویژه‌ای در چارچوب طرح جامع بندر خمیر تدوین شده که شامل احداث و تجهیز ساختمان‌های بندر و ایستگاه آتش‌نشانی و ایجاد فضای عملیاتی و پشتیبانی است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان خاطرنشان کرد: اجرای این طرح ظرف دو ماه آینده آغاز خواهد شد تا زیرساخت‌های ایمنی و خدماتی بندر متناسب با افزایش فعالیت‌ها تکمیل شود.