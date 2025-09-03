معصومه صفری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در مردادماه سال جاری، حدود ۵ هزار و ۷۴۶ مترمربع تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی این شهرستان شناسایی و با اقدام فوری، از ادامه فعالیت‌ها جلوگیری شد.

وی افزود: این تخلفات شامل ۳۲ مورد احداث بنای غیرمجاز با متراژ ۲ هزار و ۳۶۷ مترمربع، ۲ مورد احداث استخر به وسعت ۹۷۴ مترمربع، ۷ مورد محوطه‌سازی به مساحت یک‌هزار و ۸۰۵ مترمربع، و ۶ مورد تفکیک زمین در حدود ۶۰۰ مترمربع بوده است، همچنین ۱۳ مورد تغییر کاربری بدون مجوز نیز در مساحتی بالغ بر ۲ هزار و ۲۳۵ مترمربع شناسایی شده‌اند.

صفری اوریمی با اشاره به اهمیت حفظ کاربری زمین‌های کشاورزی، اظهار داشت: با گشت‌های مستمر و نظارت دقیق بر اراضی، این ساخت‌وسازهای غیرقانونی در همان مراحل ابتدایی متوقف شد و پرونده‌های مربوطه جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌ربط ارسال شد.

وی در ادامه با اشاره به روند برداشت برنج در این شهرستان گفت: امسال، از مجموع ۸ هزار و ۶۸۹ هکتار شالیزار، حدود ۴۸ هزار و ۸۷۴ تن شلتوک تولید شد که تمام این برداشت‌ها به‌صورت مکانیزه انجام گرفت.

وی اضافه کرد: از این سطح، ۶ هزار و ۲۵۴ هکتار به کشت برنج‌های محلی نظیر طارم محلی، طارم هاشمی و سنگ طارم اختصاص یافت که منجر به تولید ۲۹ هزار و ۳۹۴ تن شلتوک شد، همچنین ۲ هزار و ۴۳۵ هکتار نیز زیر کشت برنج‌های پرمحصول رفت که از این سطح، ۱۹ هزار و ۴۸۰ تن شلتوک برداشت شد.

سرپرست جهاد کشاورزی قائم‌شهر با بیان اینکه این شهرستان از نظر مکانیزاسیون کشاورزی یکی از مناطق پیشرو استان مازندران است، گفت: در حال حاضر، ۲۵۰ دستگاه کمباین، ۱۵۰ دستگاه نشاکار و بیش از یک‌هزار دستگاه سم‌پاش در اراضی این منطقه فعال هستند.

صفری اوریمی ادامه داد: امسال علاوه بر برداشت اصلی، حدود یک‌هزار و ۱۲۰ هکتار زمین برای پرورش رتون و ۷۷۰ هکتار نیز برای نشای مجدد آماده‌سازی شد. در مجموع، ۷ هزار و ۱۵۴ مورد نشاکاری مکانیزه در این دوره انجام شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هم‌افزایی میان حفاظت از اراضی کشاورزی و ارتقاء بهره‌وری تولید، راهبرد اصلی جهاد کشاورزی قائم‌شهر است. مقابله با تخلفات ساخت‌وساز در کنار حمایت از تولیدکنندگان برنج، تضمین‌کننده امنیت غذایی و پایداری کشاورزی در منطقه خواهد بود.