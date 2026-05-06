۳۴ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی زراعی در قائمشهر شناسایی شد

معصومه صفری در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت صیانت از اراضی کشاورزی اظهار داشت: حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی به عنوان یکی از سرمایه‌های اساسی تولید غذا و امنیت غذایی کشور از اولویت‌های مهم وزارت جهاد کشاورزی است و هرگونه تغییر کاربری بدون اخذ مجوز قانونی، تخلف محسوب می‌شود.

صفری اوریمی افزود: در بازدیدها و گشت‌های مستمر کارشناسان امور اراضی مدیریت جهاد کشاورزی قائم‌شهر، ۳۴ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در سطح شهرستان شناسایی شد که از این تعداد ۱۱ مورد مربوط به اراضی زراعی و ۲۳ مورد مربوط به اراضی باغی بوده است.

وی ادامه داد: مجموع این تخلفات شامل ۷ هزار و ۶۵۴ مترمربع تغییر کاربری غیرمجاز بوده که مصادیق آن شامل موارد مختلف ساخت‌وساز و آماده‌سازی زمین است. بر اساس گزارش کارشناسان، ۴ هزار و ۹۱۴ مترمربع احداث بنا در این اراضی انجام شده که بیشترین سهم از تخلفات را به خود اختصاص داده است.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی قائم‌شهر تصریح کرد: علاوه بر این، ۴ مورد محوطه‌سازی به مساحت ۴۳۰ مترمربع، ۱۰ مترمربع کف‌سازی (کف کرسی)، ۳۰۰ مترمربع آماده‌سازی زمین و ۲ هزار مترمربع عملیات خاکبرداری در اراضی کشاورزی بدون مجوز قانونی شناسایی شده است.

وی همچنین به ۶۹ مورد دیوارکشی به طول یک هزار و ۲۱۸ متر در این اراضی اشاره کرد و گفت: دیوارکشی در بسیاری از موارد مقدمه‌ای برای تغییر کاربری و ساخت‌وساز غیرمجاز در زمین‌های کشاورزی است و به همین دلیل به طور جدی مورد پایش و برخورد قانونی قرار می‌گیرد.

صفری اوریمی خاطرنشان کرد: مدیریت جهاد کشاورزی قائم‌شهر با اجرای گشت‌های مستمر، پایش میدانی و بررسی گزارش‌های مردمی، روند نظارت بر اراضی کشاورزی را به صورت جدی دنبال می‌کند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، اقدامات قانونی از جمله تشکیل پرونده و ارجاع به مراجع قضایی انجام می‌شود.

وی در پایان از شهروندان، کشاورزان و مالکان اراضی خواست پیش از هرگونه اقدام برای ساخت‌وساز، دیوارکشی یا هر نوع فعالیتی که منجر به تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی می‌شود، حتماً از طریق مدیریت جهاد کشاورزی نسبت به اخذ مجوزهای قانونی اقدام کنند تا از بروز مشکلات حقوقی و خسارات احتمالی جلوگیری شود.