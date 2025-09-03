سیدمحمد پاکمهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های اصلی ما در حوزه آموزش پزشکی، توزیع ناعادلانه ظرفیت سهمیه‌های پزشکی تعهدی در استان‌ها بوده است، متأسفانه این روند طی سال‌های گذشته موجب ایجاد بی‌عدالتی آموزشی و محروم ماندن بسیاری از مناطق کشور از فرصت‌های برابر شده است.

نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی گفت: در جریان سفر اخیر وزیر بهداشت به خراسان شمالی نیز این موضوع را به صورت جدی مطرح کردم و خواستار اصلاح فوری این روند شدم، خوشبختانه این پیگیری‌ها نتیجه داده و امروز شاهد هستیم که سازمان سنجش و وزارت بهداشت گام‌های مؤثری را برای بازنگری و اصلاح این سهمیه‌ها آغاز کرده‌اند.

وی بیان کرد: هدف ما تنها تغییر در آمار و ظرفیت‌ها نیست؛ بلکه ایجاد عدالت آموزشی، فرصت‌های برابر برای همه داوطلبان و تقویت نظام سلامت در مناطق محروم است و مطمئن باشید با اجرای این اصلاحات، جوانان با استعداد استان‌ها می‌توانند با انگیزه بیشتری وارد دانشگاه‌های علوم پزشکی شوند و در آینده به مردم مناطق خود خدمت کنند.

نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای تصریح کرد: این اقدام بی‌تردید گامی مهم در مسیر رفع تبعیض، تحقق عدالت اجتماعی و تأمین پزشکان متعهد خدمت در استان‌های کم‌برخوردار خواهد بود.