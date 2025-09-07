به گزارش خبرنگار مهر، با پیگیریهای مستمر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ظرفیت پذیرش رشته پزشکی در کنکور سال ۱۴۰۴ به نفع دانشآموزان خوزستانی اصلاح شد. این تغییر، فرصتهای بیشتری برای داوطلبان این استان در مسیر ورود به رشته پزشکی فراهم میکند.
حاتم بوستانی، رئیس این دانشگاه عصر امروز یکشنبه در نشست مشترک با ادارهکل آموزش و پرورش خوزستان از اصلاح سهمیه پذیرش پزشکی کنکور ۱۴۰۴ خبر داد.
بوستانی با اشاره به ظرفیتهای اولیه اعلامشده توسط سازمان سنجش توضیح داد: در مرحله اولیه، ۱۰۰ نفر از ظرفیت آزاد دانشگاه حذف و ۱۴۵ نفر به سهمیه تعهدی سایر استانها اختصاص یافته بود که این موضوع به ضرر داوطلبان خوزستانی بود.
وی افزود: با پیگیریهای مستقیم از وزارت بهداشت و تشریح شرایط، این تصمیم اصلاح شد.
بر اساس این اصلاحات، ۸۰ نفر به ظرفیت روزانه دانشگاه و ۳۰ نفر به سهمیه تعهدی خوزستان اضافه شد و ۸۹ نفر از سهمیه تعهدی سایر استانها کاهش یافت. این تغییرات، شانس قبولی دانشآموزان خوزستانی در رشته پزشکی را بهطور قابلتوجهی افزایش داده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با تأکید بر اهمیت این اصلاحات اظهار کرد: این اقدام گامی مهم در جهت حمایت از دانشآموزان خوزستانی است. امیدواریم با ارتقای زیرساختها، شاهد افزایش ظرفیت پذیرش و موفقیت بیشتر داوطلبان استان در دانشگاههای برتر کشور باشیم.
