تنوع ظرفیت های اقتصادی کرمان سرمایه گذاری در تعاون را توجیه می کند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ابراهیمی، پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم آغاز به کار بخش گردشگری سلامت در بیمارستان تعاونی مهرگان کرمان با بیان اینکه رویکرد اداره کل تعاون کرمان معرفی الگوهای برتر حوزه تعاون به جامعه است گفت: با نگاه مسئله محور به ضرورت فعالیت بخش تعاون در استان کرمان به این نتیجه می رسیم که تنوع ظرفیت بخش‌های اقتصادی استان کرمان بهترین توجیه، برای توجه بیشتر مسئولان و سرمایه گذاران به بخش تعاون است.

وی با قدردانی از کار تیمی تخصصی در قالب تعاون در بیمارستان مهرگان کرمان افزود: جایگاه تعاون در سند چشم انداز اقتصادی ۲۵ درصد و در حوزه اشتغال باید به ۲۰ درصد برسد.

ابراهیمی، ادامه داد: رشد فعالیت‌های خدماتی به ویژه در این بیمارستان و بستر سازی تولید ۹۰ مگاوات برق از طریق نیروگاههای خورشیدی در حوزه تعاون، بارزترین نمود توجه دولت وفاق ملی به بخش تعاون در سال سرمایه گذاری برای تولید است.

وی با بیان اینکه بیمارستان مهرگان کرمان در سه بلوک با ۲۹۵۰۰ متر مربع زیربنا فعال است افزود: در این بیمارستان بیش از ۱۲۰۰ نفر مشغول به کار هستند و این بیمارستان سه سال متوالی جزو ۲۰ بیمارستان برتر کشور شناحته شده است.