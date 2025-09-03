  1. استانها
  2. کرمان
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۱۹

تنوع ظرفیت های اقتصادی کرمان سرمایه گذاری در تعاون را توجیه می کند

تنوع ظرفیت های اقتصادی کرمان سرمایه گذاری در تعاون را توجیه می کند

کرمان- مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان گفت: تنوع ظرفیت بخش های اقتصادی استان کرمان بهترین توجیه برای توجه بیشتر مسئولان و سرمایه گذاران به بخش تعاون است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ابراهیمی، پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم آغاز به کار بخش گردشگری سلامت در بیمارستان تعاونی مهرگان کرمان با بیان اینکه رویکرد اداره کل تعاون کرمان معرفی الگوهای برتر حوزه تعاون به جامعه است گفت: با نگاه مسئله محور به ضرورت فعالیت بخش تعاون در استان کرمان به این نتیجه می رسیم که تنوع ظرفیت بخش‌های اقتصادی استان کرمان بهترین توجیه، برای توجه بیشتر مسئولان و سرمایه گذاران به بخش تعاون است.

وی با قدردانی از کار تیمی تخصصی در قالب تعاون در بیمارستان مهرگان کرمان افزود: جایگاه تعاون در سند چشم انداز اقتصادی ۲۵ درصد و در حوزه اشتغال باید به ۲۰ درصد برسد.

ابراهیمی، ادامه داد: رشد فعالیت‌های خدماتی به ویژه در این بیمارستان و بستر سازی تولید ۹۰ مگاوات برق از طریق نیروگاههای خورشیدی در حوزه تعاون، بارزترین نمود توجه دولت وفاق ملی به بخش تعاون در سال سرمایه گذاری برای تولید است.

وی با بیان اینکه بیمارستان مهرگان کرمان در سه بلوک با ۲۹۵۰۰ متر مربع زیربنا فعال است افزود: در این بیمارستان بیش از ۱۲۰۰ نفر مشغول به کار هستند و این بیمارستان سه سال متوالی جزو ۲۰ بیمارستان برتر کشور شناحته شده است.

کد خبر 6578806

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها