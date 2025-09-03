توقیف خودرو پژو با ۱۹۰ کیلومتر سرعت در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد حق پرست در تشریح این خبر اظهارکرد: مأموران گشت پلیس راه استان صبح امروز حین گشت زنی در سطح حوزه ودر یکی از محورهای مواصلاتی استان به یک دستگاه خودرو سواری پژ و۴۰۵ که با سرعت ۱۹۰ کیلومتر در حرکت بود، دستور توقف دادند.

وی افزود: راننده خودرو بدون توجه به دستور پلیس اقدام به فرار کرد که پس از تعقیب و گریز سریع و اجرای طرح مهارخودرو مورد نظر در محل ایستگاه بازرسی متوقف شد.

کارشناس ارشد ترافیکی پلیس هرمزگان با تاکید به اینکه رعایت نظم و انضباط ترافیکی از جمله مواردی است که آحاد جامعه باید نسبت به آن کوشا بوده و یاریگر پلیس باشند، خاطر نشان کرد: در این رابطه راننده خودرو که جوانی ۱۸ ساله بود دستگیر و خودرو به پارکینگ منتقل شد.

رئیس پلیس راه استان هرمزگان به عموم رانندگان وسایل نقلیه خودرویی توصیه کرد در حین رانندگی برای حفظ سلامت خود و دیگر سرنشینان خودروهای عبوری از هرگونه عجله و شتاب در رانندگی و سبقت و سرعت‌های غیرمجاز اکیداً خودداری کنند.