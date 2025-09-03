به گزارش خبرنگار مهر، آئین رونمایی طرح اولین همایش بین المللی تحول در نقش و جایگاه زنان در پرتو اندیشههای امام خمینی (ره) به همت دفتر تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) برگزار شد.
زینب سلطانی مشاور بانوان دفتر تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) در این نشست گفت: با توجه به دیدگاهی که حضرت امام خمینی به جایگاه زنان دارند، باید در جهت ترویج و تحقق بخشیدن به این جایگاه بانوان قدم برداریم.
وی افزود: بانوان نقش اصلی در تحقق «انسانسازی» در کانون خانواده و جامعه را بر عهده دارند و هیچ جامعهای بدون نقشآفرینی آنان نمیتواند به درستی شکل بگیرد.
وی با اشاره به جایگاه رفیع بانوان در آموزههای دینی و قرآنی، بر لزوم فراهمآوردن مقدمات لازم برای ایفای هرچه بهتر نقش حقیقی و افزایش کارآمدی اجتماعی آنان تأکید کرد.
مشاور امور بانوان دفتر حضرت امام (ره) با اعلام این خبر که «همایش بینالمللی تحول و نقش و جایگاه زنان در اندیشه امام خمینی (ره)» در آذرماه سال جاری برگزار خواهد شد، افزود: در راستای تحقق این هدف، پیشهمایشهایی در کشورهای مختلف در حال برگزاری است که جزئیات نشست بعدی متعاقباً اعلام میشود.
سلطانی در بخش دیگری از سخنان خود، به تبیین اندیشههای حضرت امام (ره) پرداخت و تصریح کرد: جایگاه زن در اندیشه حضرت امام، نه در مقابل مرد، بلکه در کنار اوست. بانوان عهدهدار مسئولیتی مهم در تمام شئون فردی، اجتماعی و سیاسی هستند.
وی با تأکید مجدد بر این دیدگاه، زن را «مظهر جمال الهی» در تفکر امام راحل خواند و افزود: «زن در نگاه ایشان با مفاهیم ارزشی والایی همچون آزادی، عترت، کرامت، مبدأ خیرات و شجاعت پیوند خورده و در تعیین سرنوشت خود و جامعه بسیار تأثیرگذار است.
حجت الاسلام کمساری رئیس دفتر تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره در این نشست بیان کرد: به دو گروه هر حال اعتماد شود تحول آفرین است و آنان گروه جوانان و بانوان است.
وی افزود: حضرت امام وضعیت زنان را از نظر مبانی نظری تغییر داد. امام زن رو از یک دوگانه محیط نجات داد. دوگانت ای که یک سوی آن محروم شدن زنان نتتدین از رشد و ترقی بود و دوم محروم شدن زنان دارای نقش اجتماعی از ایفای نقش خانوادگی.
وی در ادامه گفت: امان زن را مبدأ خیرات میدانست. به نظر ایشان صلاح و فساد یک جامعه به زنان وابسته است. لذا ایشان میفرمودند: «زن انسانساز است همانطور که قرآن انسانساز است». ما در این همایش باید به این سوال پاسخ بدهیم که این نگاه امام در مقام عمل محقق شده است یا نه. تا بتوانیم نسل جوان خود را به همین اندازه رشد بدهیم.
حجت الاسلام والمسلمین کمساری بیان کرد: همچنین ما باید بتوانیم به زن جامعه بگوییم بر اساس این نگاه امام تا این اندازه رشد کردهای. این نگاه امام امروز هم میتواند دوای درد شده و سوالات را پاسخ دهد. لذا باید رویکرد امام نسبت به جایگاه زنان در مقام عمل بررسی شود که جمهوری اسلامی این مبدا بودن و در رأس همه چیز بودن زمان را تا چه حدی عملی کرده است.
وی بیان داشت: لذا ما باید یک همایش علمی و به صورت کاربردی برگزار کنیم و نتایج آن را به نسل جوان ارائه کنیم. اگر ما بتوانیم این واقعیت را تبیین کنیم که در این صورت نسل جوان هم ارتباط برقرار خواهند کرد.
نیلوفر چینی چیان، دبیر همایش بینالمللی «طرح تحول نقش و جایگاه بانوان»، در آئین رونمایی از این همایش هدف از برگزاری این گردهمایی علمی را بررسی ضرورتها، چالشها و افقهای نوین پژوهشی در حوزه زنان بر پایه اندیشههای حضرت امام خمینی (ره) عنوان کرد.
دبیر همایش به نقش فعال زنان در تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران، به ویژه در روند انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: زنان در روند تاریخ انقلاب اسلامی ایران به عنوان کنشگری فعال و فاعلی موثر در فرایند تحولات اجتماعی و سیاسی مطرح شدهاند. حضور زنان در فرایند پیروزی انقلاب، دفاع مقدس و تا به امروز، تحولی پایدار و مستمر بوده است.
چینی چیان این استمرار و پویایی را مرهون اندیشههای بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی دانست و گفت: این استمرار و پویایی بیشک مدیون بنیانگذار انقلاب است که حضور اجتماعی و سیاسی زن را نه تنها مجاز که لازمه جامعه و عدالت اجتماعی میدانست. ما شاهد پیشرفتهای بسیاری در حوزههای مختلف از بانوان بودیم، لیکن کاستیها و چالشهای زیادی نیز در این زمینه دیده میشود.
وی در ادامه به برخی از این چالشها پرداخت و هشدار داد: طبیعی است اگر نخواهیم به آنها بپردازیم، با عکسالعملهایی چون کاهش پیوند نسلها با ارزشهای هویتی، ایجاد گسست میان تحولات اجتماعی و سنتها و تضعیف ظرفیت زنان در ایفای نقش متعادل و پایدار روبهرو خواهیم شد.
چینی چیان هدف این همایش را روشن کردن معنا و کارکرد زن در پرتو بازخوانی، بازخواهی و بازتعریف تاریخی اندیشه امام و پاسخگویی به نیازهای معاصر عنوان کرد.
وی به ابعاد بینالمللی همایش اشاره کرد و گفت: آنچه گفتگوی بینالمللی درباره جایگاه زن مسلمان با هدف ایجاد افق مشترک میان میراث فکری انقلاب اسلامی و چالشهای معاصر زنان است، در این چهارچوب ضرورتها، اهداف و مسیر راه به طور تفصیلی توضیح داده شده است.
دبیر همایش ضرورتهای برگزاری را در چند حوزه پژوهشی، سیاسی، حقوقی، بینالمللی، بینفرهنگی و خانوادگی برشمرد و اهداف همایش را نیز شامل اهداف راهبردی، کاربردی و همچنین اهداف ملی، منطقهای و بینالمللی دانست.
چینی چیان در پایان بر جامعه هدف گسترده این همایش تاکید کرد و گفت: جامعه هدف ما پژوهشگران دانشگاهی، علمای حوزه، سیاستگذاران، قانونگذاران، فعالان بینالمللی حوزه زنان مسلمان و مراکز علمی تمامی رشتهها هستند. این همایش با ۲۵ محور علمی شامل خانواده، ورزش، محیط زیست و فناوری و نوآوری، و با برگزاری پنلهای تخصصی بینالمللی، زمینهساز همکاریهای علمی و فرهنگی پایدار خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این همایش فرصتی برای گفتگوی علمی انتقادی و بینالمللی درباره جایگاه اندیشه بنیانگذار انقلاب اسلامی است. ما میخواهیم با جمعآوری پژوهشها و تجربیات عملی، افقهای تازهای برای مشارکت زنان در جامعه ایران و جهان اسلامی ایجاد کنیم.
در حال تکمیل…
نظر شما