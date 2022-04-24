به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، معاونین و مدیران بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، با حضور در استودیو بازی‌سازی «آنو» در جریان فعالیت‌های توسعه‌ای جدید انجام شده این مؤسسه برای تولید بازی و همچنین مشارکت فعال در صادرات خدمات فنی و مشارکت و اخذ سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی قرار گرفتند.

در این بازدید، سیدصادق پژمان مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، با اشاره به استعداد بسیار بالای تولید و انتشار بازی در ایران و هویت دانش بنیان این صنعت از هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی برای ارائه خدمات اشتغال آفرین برای فارغ التحصیلان، متخصصان و علاقه‌مندان این رشته و نقش آفرینی در بازار بزرگ ۳۲ میلیونی بازی‌های رایانه‌ای کشور خبر داد.

وی افزود: تلاش ما آن است که بر اساس نیاز این بازار بزرگ و مناسب با سهم مطلوب بازی‌ساز ایرانی در آن، در نظام مسائل زیست بوم، تمهیداتی را به اجرا بگذاریم که مشوق ورود بیشتر شرکت‌ها به عرصه تولید و انتشار بازی و توسعه فعالیت‌ها و استخدام پایدار نیروی انسانی در این عرصه باشد.

مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با اشاره به حضور دانشجویان و قشر جوان در این صنعت از رفع مشکلات بیمه‌ای و همچنین بهره‌گیری از تسهیلات نخبگانی برای انجام خدمت وظیفه عمومی برای متخصصین این عرصه به عنوان دو موضوع مورد مطالبه فعالان زیست بوم تولید بازی‌های دیجیتال یاد کرد.

وی ادامه داد: با تشکیل بانک اطلاعاتی هوشمند فعالان عرصه بازی‌های رایانه‌ای و متخصصان و نخبگان این بخش، سعی می‌کنیم با رفع مشکلات بیمه، اخذ مشوق‌های مالیاتی، وام‌های اشتغال‌زایی دانش بنیان، بورسیه فرصت‌های آموزشی و پژوهشی داخل و خارج از کشور و گذراندن دوره سربازی نخبگان بازی‌ساز در همین شرکت‌ها، گامی برای ایجاد مشاغل پایدار برداریم.

پژمان گفت: امیدواریم با رفع دغدغه‌ها و اجرای برنامه‌های توسعه زیست بوم بازی‌های دیجیتال بتوانیم مسیر حمایت و توانمندسازی فعالان این حوزه را ادامه دهیم.

وی افزود: تلاش داریم با اجرای برنامه‌هایی مانند تربیت و آموزش نیروی انسانی متخصص، ایجاد شبکه‌های حمایتی دولتی و خصوصی برای سرمایه‌گذاری در صنعت بازی (مطابق ساختار حمایتی همگرا)، مشارکت تبلیغی و همراهی همه جانبه برای توسعه نشر بین‌المللی و صادرات بازی‌ها، برگزاری رویدادهای جریان‌ساز، حمایت و مشاوره حقوقی، کمک برای ورود بازی‌سازان به روندهای نوظهور بازی‌سازی مانند متاورس، واقعیت افزوده و واقعیت مجازی و کمک پژوهشی برای مطالعات کسب و کار و تبلیغات، به‌زودی شاهد تأسیس و رشد شرکت‌های بازی‌سازی در ایران باشیم تا بتوانند علاوه بر تولید بازی، با جذب منابع در مسیر درست جهش، زنجیره ارزش رسانه‌ای کامل را در فضای بازی و سرگرمی و فرهنگ‌سازی تشکیل دهند و زمینه ورود سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی و در نهایت رونق صنعت، هنر رسانه بازی فراهم شود.

در ابتدای این بازدید مصطفی کیوانیان مدیرعامل شرکت «آنو» و همکاران ارشد او با ارائه گزارشی از فعالیت‌های این شرکت، پروژه‌های مشترک بین‌المللی این استودیو بازی‌سازی و توانایی‌های تیم‌های بازی‌سازی و تولید محتوای این مجموعه را معرفی کرد و دغدغه‌های این روزهای فعالان صنعت بازی را برای مدیران بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای برشمرد.

این کارآفرین با معرفی تولیدات این دفتر، در زمینه‌های بازی‌سازی، تولید پویانمایی و حضور در پروژه‌های مختلف داخلی از تمهیدات خود و همکارانش پیرامون مشارکت در پروژه‌های فراملی و سازماندهی تیم‌های هنری، فنی و محتوایی این مجموعه گزارش داد.

به گفته کیوانیان، ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان مستعد و متخصص حوزه‌های هنر، صنعت رسانه بازی، نیازمند کمک نهادهای مسئول در زمینه‌هایی مانند بیمه، خدمت سربازی و توجه به این قشر فعال و هوشمند از بعد نیروی انسانی است.

وی با اشاره به تجربیات کشورهای دیگر در زمینه بهبود فضای کسب و کار این صنعت خلاق و دانش بنیان گفت: شرکت‌های بازی‌سازی برای تکمیل چرخه ارزش و تبدیل شدن به شرکت‌های توانمند باید از نظر علمی و پژوهشی هم مورد حمایت قرار گیرند و بازوی پژوهشی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای می‌تواند نقش مهمی را در این زمینه ایفا کند. همچنین بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای می‌تواند به‌زودی با راه‌اندازی شهرک‌ها و پارک‌های فناوری‌های نوین صنعت بازی‌سازی، هم‌افزایی ویژه‌ای میان فعالان برای ارائه محصولات بهتر رقم بزند.