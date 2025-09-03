  1. جامعه
  2. شهری
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۳۱

زاکانی: شهرداری دخالتی در لغو کنسرت شجریان نداشت

زاکانی: شهرداری دخالتی در لغو کنسرت شجریان نداشت

شهردار تهران با تاکید بر اینکه شهرداری دخالتی در لغو کنسرت شجریان در میدان آزادی نداشته است، گفت: تصمیم بر این شد که کنسرت در فضای ورزشگاه برگزار شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران در رابطه با برگزاری کنسرت همایون شجریان اظهار کرد: این موضوع در جلسه هیئت دولت مورد بررسی قرار گرفت و اعضا آرا خود را اعلام کردند. نهایتاً تصمیم بر این شد که کنسرت در ورزشگاه آزادی برگزار شود.

وی افزود: بر اساس آنچه در هیئت دولت به تصویب رسید، مقرر شد کنسرت همایون شجریان در همان زمانی که پیش از این اعلام شده بود، در ورزشگاه آزادی برگزار شود.

زاکانی تاکید کرد: اعضای هیئت دولت از برگزاری کنسرت و اجرای این هنرمند استقبال کردند اما تصمیم بر این شد که در فضای ورزشگاه برگزار شود.

وی در پاسخ به این پرسش که شهرداری دخالتی در لغو این کنسرت در میدان آزادی داشته است، گفت: خیر؛ چنین چیزی وجود ندارد.

شهردار تهران درخصوص واکنش همایون شجریان به این موضوع و اعلام لغو کنسرت از سوی این هنرمند گفت: بنده آخرین تصمیمی که هیئت دولت در این زمینه گرفت، اعلام کردم و از اینکه پس از آن اتفاقی افتاده یا خیر، اطلاعی ندارم.

کد خبر 6579008

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها