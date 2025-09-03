به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور عصر امروز چهارشنبه ۱۲ شهریور پس از بازگشت از سفر چین و حضور در اجلاس همکاری شانگهای، در تشریح دستاوردهای مهم این سفر اظهار داشت: در اجلاس همکاری شانگهای دو جلسه مهم برگزار شد. اولین جلسه، اجلاس اصلی شانگهای بود که در صبح برگزار شد و ما در آن پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای برای عملیاتی کردن صلح و پیشگیری از تهدیدات میان اعضا را ارائه کردیم. همچنین راهکارهایی برای تسویه‌های مالی مشترک میان کشورها مطرح شد.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه جلسه دوم، اجلاس شانگهای پلاس بود که رؤسای جمهور و نخست‌وزیران حدود ۲۴ کشور در آن شرکت داشتند، افزود: در این اجلاس ما بر صلح مبتنی بر حق و عدالت تأکید کردیم. رئیس‌جمهور محترم چین پیشنهاد حکمرانی جهانی ارائه داد که در آن چارچوب‌ها و قوانین مبتنی بر حق و عدالت رعایت شود و استانداردهای دوگانه اعمال نگردد.

پزشکیان با اشاره به امضای حدود ۲۴ سند و چندین قطعنامه در زمینه امنیت، مبارزه با تروریسم، مقابله با قاچاق مواد مخدر و حوزه‌های همکاری متنوع در این اجلاس، مهم‌ترین دستاورد سفر را فرصت گفت‌وگوی مستقیم با سران کشورهای حاضر عنوان کرد و گفت: ما با رئیس‌جمهور تاجیکستان، نخست‌وزیر پاکستان و رئیس‌جمهور روسیه دیدار و گفت‌وگو داشتیم که این دیدارها بسیار طولانی بود و در آنها در زمینه مسائل اقتصادی، علمی، منطقه‌ای، هسته‌ای و اسنپ‌بک به تبادل نظر پرداختیم.

رئیس‌جمهور اظهار داشت: در اجلاس وزرای خارجه ایران، چین و روسیه نیز سندی مشترک در محکومیت اقدامات غیرقانونی سه کشور در موضوع اسنپ‌بک امضا شد و به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شد.

پزشکیان در ادامه تصریح کرد: ما همچنین با رئیس‌جمهور چین و رئیس‌جمهور ترکیه تبادل‌نظر کردیم و تصمیمات مهم و استراتژیکی اتخاذ شد که قرار است توسط وزرای خارجه، اقتصاد و دفاع پیگیری شود.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه در حاشیه اجلاس، گفت‌وگوهای سرپایی با دیگر رؤسای جمهور نیز انجام شد و این فرصت زمینه‌ای برای ایجاد تفاهم، همدلی و همراهی فراهم کرد، اظهار داشت: در قطعنامه نهایی اجلاس، حمله رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا به طور قاطع محکوم شد و همه کشورها آن را برخلاف قوانین و حقوق ملت‌ها دانستند. امیدوارم بتوانیم سایر توافقات حاصل از این اجلاس را در کشور پیگیری کنیم و با اجرای آن‌ها، چشم‌انداز مناسبی در حوزه اقتصاد، امنیت، علم، گردشگری و مسائل اجتماعی با کشورهای همسایه و دیگر کشورهای شرکت‌کننده ایجاد نمائیم. خدا کمک کند تا با قدرت در برابر یکجانبه‌گرایی که در واقع قانون زور است، منطق و عدالت را حاکم کنیم.