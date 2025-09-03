پزشکیان پکن را به مقصد تهران ترک کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، پزشکیان که از روز یکشنبه برای شرکت در بیست و پنجمین نشست سران سازمان همکاری شانگهای و نیز اجلاس شانگهای پلاس به تیانجین چین سفر کرده بود و در مراسم رژه نیروهای مسلح این کشور به مناسبت جشن هشتادمین سال پایان جنگ جهانی دوم در پکن نیز شرکت کرد، دقایقی قبل چین را به مقصد جمهوری اسلامی ایران ترک کرد.

رئیس جمهور اسلامی ایران در این سفر علاوه بر سخنرانی در نشست سران شانگهای و شانگهای پلاس، با روسای جمهور چین، روسیه، ترکیه و تاجیکستان، نخست وزیر پاکستان و دبیرکل سازمان ملل متحد نیز دیدار و گفت وگو کرد.

پزشکیان در جریان این سفر، دیداری نیز با جمعی از ایرانیان مقیم چین داشت.