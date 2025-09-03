به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیماییصراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، عصر چهارشنبه در اجلاس ملی رؤسای دانشگاهها، پژوهشگاهها و پارکهای علم و فناوری کشور با تاکید بر ضرورت رویکرد نوین به آموزش عالی، اظهار کرد: دانشگاه باید در شرایط امروز کشور، هم نسخهای برای حل مسائل ملی ارائه کند و هم الگوی اقتصاد خود را بازطراحی نماید.
وی با گرامیداشت یاد شهید مهدی جمشیدی، دانشجوی دکتری دانشگاه بوعلیسینا و از شهدای جنگ ۱۲ روزه، گفت: اقتدار علمی ایران در بزنگاههای تاریخی، از جمله دفاع مقدس و تحولات اخیر، نقش تعیینکننده داشته و نقش دانشگاهها در این موفقیتها غیرقابل انکار است.
به گفته وزیر علوم، یکی از دغدغههای ملت ایران از دوران مشروطه تاکنون، توسعه کشور از مسیر علم و حکمرانی علمی بوده است.
سیماییصراف با طرح این پرسش که «علم چه جایگاهی در سیاستگذاری ایران داشته و برای علم چگونه سیاستگذاری کردهایم؟» خطاب به رؤسای دانشگاهها افزود: سیاستگذاری علمی باید منجر به جذب بهترین نیروها، ارتقای کیفیت، کاربردی کردن پژوهشها و حل مسائل کشور شود و در این مسیر، برنامه هفتم توسعه سند مبنا و قطبنمای اقدامات وزارت علوم خواهد بود.
وزیر علوم با اشاره به دگرگونیهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و فناورانه جهان، هوش مصنوعی را «حق مسلم ایران، همانند انرژی هستهای» خواند و تاکید کرد: بیتوجهی به این فناوری خطرات امنیتی دارد. هوش مصنوعی امروز در پزشکی، کشاورزی، آموزش، حمل و نقل و محیطزیست نفوذ یافته و باید قبل از تحمیل آن به جامعه، با برنامهریزی به استقبالش رفت. وی افزود: دانشگاههای آینده دانشگاههای هوشمند خواهند بود، نه صرفاً قدیمی یا بزرگ، و ضرورت دارد رشتههای نوظهور با تربیت سریع نیروی متخصص راهاندازی شوند.
سیماییصراف با اذعان به افت نسبی کیفیت آموزش عالی گفت: فرهنگ دانشگاهی باید بهگونهای باشد که استادان برجسته، حتی در مقطع کارشناسی، مستقیماً به تدریس مفید و انگیزهبخش بپردازند. همچنین بازنگری در طول دورههای تحصیلی، تسریع در آموزش و افزودن واحدهای کارورزی و فناوری از الزامات انطباق با دنیای امروز است.
وی «اقتصاد آموزش عالی» را یکی از اولویتهای فوری وزارت علوم دانست و تصریح کرد: دانشگاهها نباید تنها به بودجه دولتی وابسته باشند؛ بلکه باید از ظرفیتهای قانونی همچون مشوقهای مالیاتی در قانون جهش تولید دانشبنیان و اوراق صرفهجویی انرژی برای بهینهسازی زیرساختهایی چون خوابگاهها استفاده کنند.
وزیر علوم افزود: در شرایطی که صنعت و برخی نهادها تمایل یا آگاهی کافی برای اجرای این قوانین ندارند، وزارت علوم واسطهگری فعال میان دانشگاهها، صنعت، سازمان مالیاتی و دستگاههای مرتبط را بر عهده گرفته است.
به گفته سیماییصراف، آینده آموزش عالی ایران در گرو پذیرش تغییرات، غلبه بر مقاومتهای درونی و حرکت به سمت کیفیت، نوآوری و پیوند پایدار میان دانشگاه و نیازهای کشور است.
