رفع مشکلات واحدهای تولیدی مورد توجه جدی قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی فرجی در جریان سفر یک روزه به شهرستان خدابنده در پنجمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی که در سالن جلسات فرمانداری شهرستان برگزار شد، با تقدیر از زحمات و احساس مسئولیت اعضای ستاد دراجرای مصوبات جلسات این ستاد گفت: از وظایف مهم مدیران که از مطالبات مقام معظم رهبری نیز می‌باشد امید آفرینی در جامعه است.

وی با بیان اینکه نقش مدیران دستگاه‌ها در ایجاد امید در جامعه انجام وظایف به موقع و صحیح است اظهار کرد: حمایت از واحدهای تولیدی و تلاش برای رفع مشکلات آنها مورد اهتمام قرار گیرد.

رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان زنجان با تاکید براینکه رسالت این ستاد بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و پیگیری برای رفع موانع تولید است افزود: تلاش برای گره گشایی و حمایت از تولید داخلی مورد اهتمام اعضای این ستاد قرار گیرد.

حجت الاسلام فرجی برحق با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم غاصب به ایران اسلامی خاطر نشان کرد: دشمنان نظام با همه فرضیاتی که پیش بینی کرده بودند با فضاحت و رذالت شکست خوردند.

وی ادامه داد: حضور هوشمندانه ملت شریف در میدان و حمایت از انقلاب و ولایت فقیه نقشه دشمنان را خنثی کرد و این ملت شایسته ارائه خدمات صادقانه می‌باشند و مدیران با ارائه خدمات به موقع و صحیح قدردان این مردم باشند.

حجت الاسلام فرجی برحق گفت: نقش مدیران دستگاه‌ها در ایجاد امید در جامعه انجام وظایف به موقع و صحیح است.

رئیس کل دادگستری استان زنجان در سفر یک روزه به شهرستان خدابنده از واحدهای تولیدی شهرستان بازدید و در جریان مشکلات آنها قرار گرفت.