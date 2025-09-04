تحریم آمریکا علیه ۳ نهاد فلسطینی در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القاهره ۲۴، وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که ۳ نهاد فلسطینی در غزه را که در زمینه حقوق بشر فعالیت می‌کنند؛ تحریم کرده است.

بر اساس این گزارش، مرکز حقوق بشر فلسطین، مؤسسه الحق و مرکز حقوق بشر المیزان که هر سه در غزه مستقر هستند، از سوی وزارت خزانه داری آمریکا تحریم شده است.

گفتنی است که وزارت امور خارجه آمریکا پنجشنبه هفته گذشته تشکیلات خودگردان فلسطین و سازمان آزادی‌بخش فلسطین را به بهانه عدم رعایت قطعنامه‌های بین‌المللی و حمایت ادعایی از «تروریسم» تحریم کرد.

آمریکا در حالی نهادها و مقامات فلسطینی را تحریم کرده است که از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون رژیم صهیونیستی جنگی بی‌رحمانه و بی‌سابقه علیه مردم فلسطین، به‌ویژه در غزه، به راه انداخته است.