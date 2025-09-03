  1. استانها
  2. مازندران
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۰۸

نجات ۵۳۶ نفر از غرق شدن در دریای مازندران

نجات ۵۳۶ نفر از غرق شدن در دریای مازندران

بابلسر- رئیس هیئت نجات و غواصی مازندران گفت: ۵۳۶ نفر طی سال جاری با کمک ناجیان غریق و نیروهای امدادی از غرق شدن در دریای استان نجات یافتند.

نقی کریمیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: نجات ۵۳۶ نفر از جمله ۴۴۱ مرد و ۹۵ زن تا کنون انجام شده است.

وی افزود: این آمار نشان‌دهنده تلاش مستمر تیم‌های نجات غواصی استان برای حفظ جان افراد در حوادث مربوط به آب و غواصی است.

کریمیان تاکید کرد: فعالیت‌های آموزش، آمادگی و واکنش سریع در مواجهه با حوادث، از جمله اولویت‌های اصلی هیئت نجات غواصی مازندران است.

رئیس هیئت نجات غواصی مازندران گفت: با توجه به موقعیت جغرافیایی استان و تردد بالای گردشگران در فصل تابستان، ادامه و توسعه این طرح‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است تا سلامت و امنیت مردم و مسافران تضمین شود.

کد خبر 6579170

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها