به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مسعود آذربایجانی شامگاه چهارشنبه در پیش نشست علمی تخصصی راهبردهای تربیتی و روانشناختی مبتنی بر حکمرانی علوی از سلسله پیش نشستهای چهارمین کنگره بینالمللی نهجالبلاغه، با بیان اینکه نهجالبلاغه دانشمندان و اندیشمندان را متحیر و مجذوب دین و آموزههای خود میکند، گفت: حکمرانی علمی دغدغه جدی شهید طهرانچی بود، مدتها بود شهید طهرانچی مدتها با کتاب آنسوی اسپوتنیک مشغول بود، عنوان فرعی این کتاب تحقیق در رابطه با حکمرانی علمی در آمریکا بود، ایشان دغدغه این را داشت که علم باید در جایگاه خود قرار بگیرد.
حجتالاسلام آذربایجانی با تأکید بر اهمیت استفاده از همه ظرفیتها برای تحقق حکمرانی علم در کشور اظهار کرد: یکی از قویترین و مهمترین منابع ما برای حکمرانی علمی نهجالبلاغه است، امام علی (ع) ۸ سال کاملاً مبتنی بر آموزههای الهی برجامعه حکومت کرد و این یک فرصت برای ما است که از این منبع کامل و الگو الهی به خوبی برای حکمرانی و تحقق حکمرانی علوی استفاده کنیم.
وی تربیت را معبر ورود به حکمرانی علوی عنوان کرد و گفت: امیرالمؤمنین (ع) تجلی کردهاند در نهجالبلاغه و یکی از ابعاد این کتاب روانشناسی اسلامی و مباحث تربیتی اسلامی است، بعد از قرآن کریم معتبرترین و بهترین منبعی که ما میتوانیم از آن استفاده کنیم به ویژه در مباحث تربیتی و روانشناسی و حکمرانی، کتاب نهجالبلاغه است.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه نهجالبلاغه را نازله و شاکله زندگانی امام علی (ع) است برشمرد و تصریح کرد: نهجالبلاغه مجموعهای زو ابعاد به اندازه ساحت انسان و به بزرگی جوامع انسانی است، نهجالبلاغه از نظر تاریخی و سندی کاملاً دقیق و صحیح است و شبهاتی که علیه آن مطرح میشود کاملاً غیرمستند است، نهجالبلاغه حتی به رشد روانی انسان پس از مرگ توجه داشته است که در علم روانشناسی به آن توجه نشده است.
حجتالاسلام آذربایجانی نیاز بشریت به بهداشت و آرامش روانی را از مهمترین موضوعات عصر حاضر دانست و اظهار کرد: نکاتی بسیار خوبی در نهجالبلاغه در این خصوص مطرح شده که کمتر در علم روانشناسی به آن پرداخته شده است، بسیاری از معارف و آموزههای نهجالبلاغه به صورت کامل در پژوهها منعکس نشده است و نیازمند استخراج بیشتر مفاهیم در این زمینهها هستیم.
وی با بیان اینکه نهجالبلاغه به عنوان برادر قرآن دارای جایگاه ویژه و برجستهای است که بخش عمده معارف را میتواند در بر داشته باشد، عنوان کرد: تقطیع مطالب در نهجالبلاغه باعث نقص در آنها نشده است، در مباحثی که نارسا است میتوانیم با مراجعه به منابع نهجالبلاغه نظیر قرآن کریم موضوع و مطلب را کامل کنیم.
