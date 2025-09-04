به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه عملیات اجرایی سه نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۱۸ مگاوات در پستهای انتقال شرکت برق منطقهای غرب با حضور منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه و جمعی از مسئولان آغاز شد.
منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه در این مراسم با تبریک ایام جشن و میلاد، تأکید کرد: تأمین انرژی پیشنیاز توسعه صنعتی و اقتصادی استان است و امروز دیگر زمان نیروگاههای گازی و سیکل ترکیبی گذشته، چرا که هزینههای بالا و زمانبر بودن ساخت این نیروگاهها، حرکت به سمت انرژی خورشیدی را اجتنابناپذیر کرده است.
وی افزود: انرژی خورشیدی ارزانترین، پاکترین و مطمئنترین منبع انرژی است و موقعیت جغرافیایی کشور بهویژه استان کرمانشاه، شرایط بسیار مناسبی برای بهرهگیری از این نعمت خدادادی فراهم کرده است.
حبیبی با اشاره به دستور صریح خود به تمامی دستگاههای اجرایی استان، گفت: تا پایان سال جاری، تمامی ادارات باید تأمین انرژی خود را از طریق پنلهای خورشیدی انجام دهند و از ابتدای سال آینده، دستگاهی که این اقدام را انجام نداده باشد، مشمول قطعی برق توسط شرکت توزیع خواهد شد.
استاندار کرمانشاه ادامه داد: دستگاهها میتوانند از پشتبام ساختمانها یا زمینهای خالی اطراف برای نصب پنلهای خورشیدی استفاده کنند و بخشی از هزینهها نیز از سوی دولت حمایت خواهد شد. برخی از ادارات و واحدهای صنعتی پیشگام در این زمینه، هماکنون از مزایای این اقدام بهرهمند شده و حتی در زمان قطعی یا کاهش فشار برق، بدون مشکل به فعالیت خود ادامه میدهند.
وی خاطرنشان کرد: اقدام وزارت نیرو در احداث نیروگاه خورشیدی از محل زمینهای خود و با اعتبارات داخلی، پیام روشنی برای همه دستگاهها و سرمایهگذاران دارد و آن اینکه چارهای جز حرکت سریع و جدی به سمت انرژیهای تجدیدپذیر نداریم.
حبیبی ضمن قدردانی از کارهای انجامشده، تصریح کرد: شناسایی اراضی مناسب و برنامهریزیهای انجامشده، مسیر را برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی هموار کرده است. امروز سرمایهگذاری در حوزه خورشیدی یکی از مطمئنترین و کمریسکترین حوزههاست که بازگشت سرمایه سریع و سودآوری قابل توجهی دارد.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه پروژههای خورشیدی در کمتر از سه ماه به بهرهبرداری میرسند، اضافه کرد: از سرمایهگذاران کوچکمقیاس تا بزرگمقیاس در استان و خارج از استان دعوت میکنیم که وارد این عرصه شوند. ما آمادگی داریم از کمتر از یک مگاوات تا هزار مگاوات زمین مناسب در اختیارشان قرار دهیم و تمامی حمایتهای لازم برای اتصال سریع این نیروگاهها به شبکه انتقال انجام خواهد شد.
وی در پایان تأکید کرد: بهرهبرداری از نیروگاههای خورشیدی علاوه بر تأمین پایدار انرژی، فرصت توسعه اقتصادی و صنعتی استان را فراهم کرده و این مسیر باید با جدیت و سرعت دنبال شود تا مردم از مزایای آن بهرهمند شوند.
