جزییات جذب امریه پسادکتری در دانشگاه علم و صنعت اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه علم و صنعت ایران اعلام کرد: برای استفاده اثربخش از ظرفیت و تواناییهای علمی و فکری مشمولان دانشآموخته مقطع دکتری تخصصی، امکان استفاده محققان پسادکتری از امریه سربازی با موافقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) و ستاد کل نیروهای مسلح، مصوب و فراهم شد.
بر این اساس، دانشآموختگان مقطع دکتری تمامی دانشگاههای کشور متقاضی استفاده از این طرح میتوانند پس از اخذ پذیرش دورههای پسادکتری (بنیادی، کاربردی، فناورانه و صنعتی) برای بهرهمندی از مزایای این طرح درخواست کنند.
مراحل اقدام مطابق دستورالعمل جذب متقاضیان امریه پسادکتری
۱. مراجعه به سایت دفتر امور پژوهش دانشگاه علم و صنعت ایران به نشانی: http://res office.iust.ac.ir و مطالعه آییننامه دوره پسادکتری. سپس باید فرمهای مربوطه را تکمیل و در گوگل فرمها (فرم متقاضیان پسادکتری و فرم متقاضیان سربازی) اطلاعات خود را ثبت و ذکر کنند که متقاضی امریه پسادکتری دانشگاه علم و صنعت ایران هستند.
۲- متقاضی میتواند با توافق با اعضای هیات علمی، به صورت مستقیم استاد میزبان امریه پسادکتری را معرفی کند و یا در صورت عدم شناخت، با ثبت درخواست امریه پسادکتری دانشگاه علم و صنعت ایران، منتظر بررسی و دعوت به همکاری شود. فرم متقاضی امریه پسادکتری به اعضای هیات علمی مرتبط با حوزه تخصصی و متقاضی میزبانی ارسال و در صورت تایید ایشان، با انجام مصاحبه، میزبانی از پسا دکتری امریه انجام میشود.
۳. پس از تعیین میزبان، متقاضی باید اطلاعات خود را در سامانه ساجد به نشانی: https://sajed.msrt.ir ثبت کند تا هماهنگیهای نهایی با وزارت عتف انجام شود.
