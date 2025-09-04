  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۴۹

تقاطع غیرهم‌سطح شهرک دامداران زاهدان به پیشرفت ۷۰ درصدی رسید

زاهدان - مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان بیان کرد: عملیات اجرایی تقاطع غیرهم‌سطح شهرک دامداران زاهدان هم‌اکنون با پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پارسی گفت: عملیات اجرایی تقاطع غیر هم سطح شهرک دامداران زاهدان از سال گذشته با هدف بهبود وضعیت ترافیکی و ارتقای ایمنی در کمربندی غربی زاهدان آغاز شده و هم‌اکنون با پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد در حال اجراست.

مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان افزود: این پروژه مهم شهری با طراحی ۲ دهانه ۱۰ متری نقش مؤثری در تسهیل عبور و مرور شهروندان در محدوده شهرک دامداران و کاهش تصادفات و گره‌های ترافیکی در یکی از پر رفت و آمد ترین مسیرهای شهر ایفا خواهد کرد.

وی گفت: این پروژه با نگاه به توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل شهری و افزایش سطح رفاه شهروندان در دستور کار قرار گرفته و یکی از پروژه‌های اولویت دار در حوزه راه و شهرسازی در زاهدان بشمار می‌رود.

مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان افزود: تاکنون ۱۶ میلیارد تومان برای اجرای این پروژه هزینه شده و برآورد می‌شود حدود ۳۰ میلیارد تومان دیگر برای تکمیل و بهره‌برداری کامل از آن مورد نیاز باشد.

