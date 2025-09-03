احتمال وقوع ناپایداری موقت جوی در استان بوشهر

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی تا ظهر شنبه وضعیت دریایی نسبتاً آرامی برای سواحل و فراساحل استان پیش‌بینی می‌شود، از ظهر شنبه با افزایش سرعت وزش باد، دریا در برخی ساعات مواج پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین از امروز تا جمعه، در ساعاتی از ظهر تا اوایل شب با رشد ابر در ارتفاعات شرقی و بخش‌های جنوبی استان، احتمال وقوع ناپایداری موقت جوی دور از انتظار نیست.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، در ساعاتی از ظهر تا اوایل شب در ارتفاعات شرقی گاهی افزاش ابر و احتمال وقوع ناپایداری‌های موقت جوی، در برخی ساعات وزش باد، فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد متغیر، غالباً جنوب شرقی - جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعتپش بینی می‌شود.

وی ادامه داد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر خواهد بود.