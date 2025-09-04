عقب نشینی طلای جهانی پس از ثبت سقف جدید ۳۵۷۹ دلاری

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر اونس طلا روز پنجشنبه با افت ۰.۵۶ درصدی از رکورد تاریخی خود در قیمت ۳۵۷۸ دلار و ۶۰ سنت بیش از ۲۰ دلار فاصله گرفت و به محدوده ۳۵۳۸ دلار و ۹۰ سنتی رسید.
این کاهش، پس از طولانیترین روند صعودی طلا از ماه مارس رخ داد و سرمایهگذاران در انتظار گزارشهای مهم بازار کار آمریکا هستند؛ با این حال، نگرانیهای اقتصادی و سیاسی همچنان تقاضای پناهگاه امن برای فلز زرد را بالا نگه داشتهاند.
توقف رشد طلا در اوج قیمتی
بهای جهانی طلا روز پنجشنبه در حالی حتی تا ۳۵۱۳ دلار و ۴۰ سنت نیز کاهش یافت که اکنون اندکی از رکوردهای اخیر خود فاصله گرفته است. این کاهش به دنبال طولانیترین روند صعودی از ماه مارس رخ داد که عمدتاً ناشی از تقویت تقاضای سرمایهگذاران برای داراییهای امن و انتظار برای سیاست پولی انبساطی در آمریکا بود.
نمودار زیر تغییرات هفتگی قیمت طلای جهانی را نشان میدهد.
عوامل حامی قیمتهای بالا
با وجود عقبنشینی جزئی، فلز زرد همچنان نزدیک به بالاترین سطوح خود معامله میشود. نااطمینانیهای گسترده بازار، از جمله اقدام دولت ترامپ برای تجدیدنظرخواهی از رأی دادگاه مبنی بر لغو اکثر تعرفههای جهانی و احتمال رسیدگی پرونده در دیوان عالی، به تقویت تمایل سرمایهگذاران کمک کرده است. نگرانیها درباره استقلال فدرال رزرو و افزایش بدهیهای آمریکا نیز از دیگر محرکهای صعود قیمت بودهاند.
دادههای اقتصادی و احتمال کاهش نرخ بهره
بر اساس دادههای ماه جولای، فرصتهای شغلی در آمریکا بیش از حد انتظار کاهش یافته است، که نشانهای از ضعف بازار کار تلقی میشود و احتمال کاهش نرخ بهره در نشست سپتامبر فدرال رزرو را افزایش داده است. این موضوع، تمایل به خرید طلا را در میان سرمایهگذاران تقویت کرده است.
نگاهها به گزارشهای اشتغال پیشرو
بازارها اکنون چشمانتظار انتشار آمار ادعاهای بیکاری، گزارش اشتغال موسسه ADP و آمار حقوق و دستمزد غیرکشاورزی روز جمعه هستند تا تصویر روشنتری از وضعیت اقتصاد و مسیر سیاست پولی فدرال رزرو به دست آید.
عملکرد چشمگیر طلا در سال جاری
طلا از ابتدای سال تاکنون حدود ۴۰ درصد رشد کرده است و بسیاری از تحلیلگران پیشبینی میکنند با توجه به عوامل ژئوپلیتیکی، ضعف احتمالی دلار و سیاستهای تسهیلی، روند صعودی این فلز گرانبها ادامه پیدا کند.
