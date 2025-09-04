مدارس استان ایلام آماده حضور دانش آموزان هستند

ایرج زینی وند در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری مانور بازگشایی مدارس در استان خبر داد و گفت: این مانور با هدف پایش همه‌جانبه آمادگی مدارس برگزار می‌شود و تیم‌های بازرسی استانی و شهرستانی با حضور در واحدهای آموزشی، فرآیند آماده‌سازی را ارزیابی خواهند کرد.

به گفته زینی‌وند، بررسی وضعیت تخصیص نیرو، ثبت‌نام الکترونیکی دانش‌آموزان در سامانه سیدا، تحویل کتب درسی، تجهیزات آموزشی، و شرایط فضای فیزیکی از جمله محورهای این بازرسی‌ها خواهد بود.

وی تأکید کرد: در صورت مشاهده هرگونه کمبود یا مشکل، اقدامات اصلاحی پیش از آغاز رسمی سال تحصیلی انجام خواهد شد تا دانش‌آموزان سال جدید را در فضایی بدون دغدغه آغاز کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان، همکاری همه عوامل اجرایی، مدیران مدارس و ادارات را در این مرحله ضروری خواند و گفت که هدف نهایی، ایجاد آمادگی کامل برای میزبانی شایسته از دانش‌آموزان در آغاز مهر است.