جهاد تبیین ابزاری برای انتقال دستاوردهای نظام و انقلاب

جهاد تبیین ابزاری برای انتقال دستاوردهای نظام و انقلاب

گرگان-معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان بر اهمیت جهاد تبیین در انتقال دستاوردهای نظام و انقلاب تأکید کرد و گفت: بیان صحیح این دستاوردها از ارکان اصلی جهاد تبیین به شمار می‌آید.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی مهیائی عصر پنجشنبه در نشست تخصصی جهاد تبیین که با حضور معاون سیاسی سپاه نینوای گلستان و جمعی از مدیران استانی حوزه عمرانی برگزار شد، اظهار کرد: جهاد تبیین یکی از کلیدواژه‌های مهمی است که در رهنمودهای حکیمانه رهبر انقلاب به‌طور ویژه به آن اشاره شده است. بیان درست و مؤثر دستاوردها در این راستا، جز وظایف اصلی ما در مسیر تبیین اهداف انقلاب است.

وی در ادامه به تشریح دستاوردهای استان گلستان در حوزه عمرانی پرداخت و بر لزوم اطلاع‌رسانی صحیح این پیشرفت‌ها به مردم، به‌ویژه در مقابل جنگ رسانه‌ای دشمن، تأکید کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان همچنین ضرورت نقد سازنده و منطقی در فرآیند توسعه را مورد تأکید قرار داد و گفت: نقد مشفقانه و سازنده، جز لاینفک مسیر توسعه است. در این راستا، باید از نقد به‌عنوان ابزاری برای بهبود عملکرد استفاده کرده و در مواجهه با چالش‌ها به‌صورت متحد و هم‌جهت عمل کنیم.

مهیائی بر ضرورت انسجام و وفاق میان تمامی بخش‌های استان تأکید کرد و گفت: برای دستیابی به اهداف بلندمدت و تحقق وضعیت مطلوب، نیازمند همبستگی و همکاری میان تمامی بخش‌ها و نهادها هستیم. این همگرایی، تنها از طریق حرکت جمعی و مشارکت فعال تمامی ارگان‌ها و نهادهای استان قابل‌دسترس است.

