جهاد تبیین ابزاری برای انتقال دستاوردهای نظام و انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی مهیائی عصر پنجشنبه در نشست تخصصی جهاد تبیین که با حضور معاون سیاسی سپاه نینوای گلستان و جمعی از مدیران استانی حوزه عمرانی برگزار شد، اظهار کرد: جهاد تبیین یکی از کلیدواژههای مهمی است که در رهنمودهای حکیمانه رهبر انقلاب بهطور ویژه به آن اشاره شده است. بیان درست و مؤثر دستاوردها در این راستا، جز وظایف اصلی ما در مسیر تبیین اهداف انقلاب است.
وی در ادامه به تشریح دستاوردهای استان گلستان در حوزه عمرانی پرداخت و بر لزوم اطلاعرسانی صحیح این پیشرفتها به مردم، بهویژه در مقابل جنگ رسانهای دشمن، تأکید کرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان همچنین ضرورت نقد سازنده و منطقی در فرآیند توسعه را مورد تأکید قرار داد و گفت: نقد مشفقانه و سازنده، جز لاینفک مسیر توسعه است. در این راستا، باید از نقد بهعنوان ابزاری برای بهبود عملکرد استفاده کرده و در مواجهه با چالشها بهصورت متحد و همجهت عمل کنیم.
مهیائی بر ضرورت انسجام و وفاق میان تمامی بخشهای استان تأکید کرد و گفت: برای دستیابی به اهداف بلندمدت و تحقق وضعیت مطلوب، نیازمند همبستگی و همکاری میان تمامی بخشها و نهادها هستیم. این همگرایی، تنها از طریق حرکت جمعی و مشارکت فعال تمامی ارگانها و نهادهای استان قابلدسترس است.
