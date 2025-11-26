قاتل بلافاصله پس از وقوع قتل در شیراز دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اسماعیل زراعتیان ظهر چهارشنبه اظهار کرد: در دوم آذرماه و در پی تماس از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره درگیری منجر به قتل در محله پانصد دستگاه شیراز، بلافاصله مأموران انتظامی به محل اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه و تحقیق از شاهدان مشخص شد که پسری به دلیل اختلافات خانوادگی با پدر خود وارد بحث و مشاجره می‌شود و سپس با سلاح سرد پدر ۶۶ ساله خود را به قتل می‌رساند و سریعاً متواری می‌شود.

سرهنگ زراعتیان خاطرنشان کرد: مأموران انتظامی موفق شدند بلافاصله پس از وقوع قتل قاتل را در نزدیکی محل درگیری حین فرار شناسایی و وی را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شیراز با اشاره به اینکه قاتل ۲۶ ساله برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد، به شهروندان توصیه کرد در اختلافات فی مابین به مراجع قانونی مراجعه و با سعه صدر و گذشت در حق یکدیگر از بروز این‌گونه حوادث ناگوار که مضرات جبران ناپذیر برای خانواده‌ها به دنبال دارد، جلوگیری کنند.