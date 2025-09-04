تساوی خارج از خانه بعثت کرمانشاه برابر نود ارومیه در هفته دوم لیگ دسته

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال بعثت کرمانشاه در دومین هفته رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال کشور در دیداری خارج از خانه برابر تیم نود ارومیه به تساوی بدون گل دست یافت و با کسب یک امتیاز دیگر در رده ششم جدول قرار گرفت.

این دیدار عصر پنجشنبه ۱۳ شهریورماه در استادیوم شهید باکری ارومیه برگزار شد و دو تیم در حالی رو در روی یکدیگر قرار گرفتند که هر دو در هفته نخست رقابت‌ها به پیروزی رسیده بودند و با انگیزه فراوان به دنبال کسب سه امتیاز این مسابقه بودند.

بازیکنان بعثت کرمانشاه و نود ارومیه در طول مسابقه حملات متعددی را بر روی دروازه یکدیگر طراحی کردند و در مقاطع مختلف بازی، فرصت‌های خطرناکی روی دروازه‌ها شکل گرفت اما در نهایت تلاش دو تیم برای گشودن دروازه حریف ثمری نداشت و مسابقه با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

بعثت کرمانشاه که در هفته نخست رقابت‌ها با کسب یک پیروزی سه امتیازی آغاز خوبی داشت، با این تساوی خارج از خانه جمع امتیازات خود را به عدد ۴ رساند و اکنون در پایان هفته دوم لیگ دسته اول در جایگاه ششم جدول قرار دارد.

بر اساس اعلام سازمان لیگ، این دیدار بدون حضور تماشاگر برگزار شد و تنها عوامل اجرایی و کادر فنی دو تیم در ورزشگاه حضور داشتند.