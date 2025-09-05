انهدام بیش از ۹۷ هزار متر خطوط لوله انتقال سوخت قاچاق در استان هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی از کشف و انهدام تعداد زیادی خط لوله انتقال سوخت قاچاق که مجموعاً به طول ۹۷ هزار و ۵۵۰ متر میباشند در سواحل شهرستان میناب خبر داد.
وی در تشریح جزئیات این خبر افزود: در راستای تأکیدات ریاست قوه قضائیه مبنی بر لزوم برخورد با پدیده شوم قاچاق به ویژه قاچاق سوخت و با هدف کمک به دولت برای حل مشکل ناترازی حاملهای انرژی، به دستور مقام قضائی، مأموران دریابانی پس از شناسایی خطوط متعدد لوله انتقال سوخت قاچاق در سواحل میناب نسبت به انهدام آنها اقدام کردند.
وی ادامه داد: این خط لولههای انتقال سوخت به طول بیش از ۹۷ هزار و ۵۰۰ متر توسط قاچاقچیان از زیر ماسههای ساحل به اعماق دریا کشیده شده بود و از این طریق، سوخت قاچاق به شناورها انتقال مییافت که خوشبختانه در نتیجه رصد اطلاعاتی دقیق و هوشیاری مرزبانان با اجرای عملیات ضربتی کشف و منهدم شد
این مقام قضائی خاطرنشان کرد: بنابر گزارش ضابطین، تحقیقات به منظور شناسایی و دستگیری عوامل ایجاد این خط لوله سوخت قاچاق ادامه دارد که نتایج آن متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین با تشکر از اقدامات دلاورمردان مرزبانی استان و همکاری خوب آنها با دستگاه قضائی در حوزههای مختلف، تأکید کرد: مبارزه با قاچاقچیان سوخت با هدف صیانت از منابع ملی به صورت قاطع و بی امان ادامه مییابد و استان هرمزگان به هیچ وجه جای امنی برای فعالیت سودجویان و قاچاقچیان نخواهد بود.
