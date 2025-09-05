حسین محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در راستای سیاست‌های کلان این اداره‌کل جهت حفاظت، احیا و بهره‌برداری مجدد از فضاهای تاریخی با کاربری فرهنگی و اقتصادی، مرحله نخست مرمت سرای کتاب‌فروش‌های بازار تاریخی اراک آغاز شده است.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی افزود: در این مرحله عملیات سبک‌سازی بام سرا با هدف کاهش بار سازه‌ای و حفظ اصالت معماری به همراه عایق‌کاری سنتی بام در دستور کار قرار دارد همچنین به صورت هم‌زمان مرمت سقف شیروانی فلزی و کف‌سازی بخش‌های داخلی سرا آغاز شده است.

محمودی با اشاره به اهمیت تاریخی و فرهنگی این سرا ادامه داد: سرای کتاب‌فروش‌ها یکی از عناصر باارزش بازار تاریخی اراک است که علاوه بر هویت معماری، نقش پررنگی در حیات فرهنگی این بازار داشته و دارد از این رو در مراحل بعدی مرمت، بندکشی بخش‌های مختلف در فضای داخلی سرا، مقاوم‌سازی و مرمت طاق ورودی سرا نیز اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه مرمت این سرا با نظارت کارشناسان فنی و با بهره‌گیری از مصالح سنتی انجام می‌شود، گفت: هدف از این اقدامات، حفظ اصالت بنا، تأمین ایمنی سازه‌ای و ایجاد زمینه مناسب برای بازگشت این فضا به چرخه فعالیت‌های فرهنگی و اقتصادی در قالبی متناسب با شأن و هویت تاریخی آن است.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی تأکید کرد: مرمت و احیای بازارهای تاریخی نه تنها در حفظ میراث ملموس و ناملموس نقش‌آفرین است، بلکه در رونق اقتصادی و جذب گردشگر نیز تأثیر بسزایی دارد.

محمودی بیان کرد: اداره‌کل میراث فرهنگی استان مرکزی با تمام توان در مسیر صیانت از این مواریث گران‌سنگ گام برمی‌دارد و در این راستا از هیچ کوششی دریغ نمی‌کند.