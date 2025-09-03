اونس طلا به ۳۵۳۰ دلار رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت طلا در معاملات روز چهارشنبه به یک رکورد جدید رسیده است. ادامه بیثباتی در بازار و اطمینان سرمایهگذاران از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا در ماه جاری میلادی تقاضا برای طلا بهعنوان یک پشتوانه ایمن را بالا برده است.
قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۰۶ درصد کاهش به ۳۵۳۰ دلار و ۹۸ سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک با یک افزایش ۰.۱۶ درصدی به ۳۵۹۷ دلار و ۸۰ سنت رسیده است.
دولت ترامپ اعلام کرد از دادگاه عالی درخواست یکحکم فوری را در مورد تعرفهها دارد. یک دادگاه استیناف این تعرفهها را غیرقانونی اعلام کرده است. بدین ترتیب بیثباتیها افزایش یافته و احتمال جنگهای تجاری در بازار بالا رفته است.
ترامپ مدتهاست فدرال رزرو را برای پایین آوردن نرخ بهره تحت فشار قرار داده و علناً درمورد اخراج جروم پاول رئیس این بانک صحبت میکند.
ترامپ ماه گذشته تلاش کرد لیزا کوک، از مقامات فدرال رزرو را اخراج کند. بدین ترتیب یک آزمایش قانونی حساس درمورد توانایی فدرال رزرو برای فعالیت بدون دخالت سیاسی به راه افتاد. این اقدام ترامپ تنشها را تشدید کردهاست.
بازارها حالا ۹۲ درصد احتمال میدهند فدرال رزرو نرخ بهره را ۲۵ واحد در اجلاس هفدهم سپتامبر پایین بیاورد.
طلا بهعنوان یک سرمایه غیر سودده، معمولاً عملکرد خوبی در فضای نرخ پایین بهره دارد.
صندوق طلای SPDR، بزرگترین صندوق طلای قابل معامله در بورس در دنیا اعلام کرد داراییهای آن ۱.۳۲ درصد افزایش یافته و به ۹۹۰.۵۶ تن رسیده است، یعنی بالاترین رقم از اوت ۲۰۲۲.
سرمایهگذاران درحالحاضر منتظر اطلاعات لیست حقوقبگیران بخش غیرکشاورزی در امریکا هستند تا میزان کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را تخمین بزنند.
در میان سایر فلزات گرانبها، قیمت نقره با ۰.۰۳ درصد کاهش به ۴۱ دلار و ۵۸ سنت رسید و پلاتین با یک کاهش ۰.۷۲ درصدی ۱۴۰۰ دلار و ۹۲ سنت معامله میشود.
