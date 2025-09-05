مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه میانگین دمای هوای استان طی ۲۴ ساعت پیش رو بین یک تا ۲ درجه سلسیوس افزایش مییابد، اظهار کرد: بیشینه دمای کلانشهر اصفهان در گرمترین ساعات امروز به ۳۸ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن در خنکترین ساعات بامداد شنبه به ۲۱ درجه سلسیوس بالای صفر میرسد.
به گفته وی، کاشان، خور و بیابانک و مهاباد اردستان امروز با بیشینه دمای ۴۱ درجه سلسیوس بالای صفر گرمترین نقطه استان بوده و بوئین میاندشت با کمینه دمای ۱۰ درجه سلسیوس بالای صفر خنکترین نقطه استان است.
کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان، تا پنج روز آینده آسمان استان صاف تا قسمتی ابری، در برخی نقاط غبار آلود، گاهی با افزایش ابر و وزش باد پیشبینی میشود و در مناطق نیمه شرقی اصفهان احتمال خیزش گرد و خاک موقتی نیز وجود دارد.
معتمدی اضافه کرد: امروز و فردا با عبور موجی ضعیف، بارش رگبار پراکنده و خفیف در مناطق غرب و جنوب استان دور از انتظار نیست.
