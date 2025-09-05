تاثیر بدهی روی سلامت کارمندان آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، از میان پاسخدهندگانی که در نظرسنجی بانک آمریکا شرکت کردند، ۴۷ درصد از افراد شاغل اظهار کردند که احساس رفاه مالی دارند که این رقم نسبت به ۵۲ درصد در ابتدای سال، کاهش یافته است.
طبق نظرسنجی ماه مه از بیش از ۱۰۰۰ نفر که تمام وقت کار میکردند، تقریباً ۸۵ درصد از مصرفکنندگان نوعی بدهی شخصی داشتند و ۲۶ درصد از نیروی کار در زمینههایی مانند پسانداز اضطراری، پرداخت بدهی و سلامت مالی کلی به دنبال کمک بودند، در حالی که این رقم، ۱۳ درصد در سال ۲۰۲۳ بود.
در حالی که تقریباً از هر ۱۰ کارمند، هفت نفر نسبت به آینده مالی خود در سه سال آینده خوشبینتر هستند، این نظرسنجی نشان داد که خوشبینی آنها در طول سال کاهش یافته است.
بر اساس گزارش رویترز، تقریباً ۷۷ درصد از کارمندان مورد بررسی نگران اقتصاد بودند. شرکت رتبهبندی اعتباری «ونتیج اسکار» (VantageScore) در گزارش قبلی اعلام کرد که بازار کار آمریکا در حال کند شدن است و مصرفکنندگانی که بالاترین امتیاز اعتباری را دارند، در بازپرداخت بدهیهای خود دچار مشکل میشوند.
