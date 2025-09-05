  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۳۰

لازارینی: اعراب همه اهرم های سیاسی و اقتصادی را به کار گیرند

کمیسر آژانس آنروا از کشورهای عربی خواست که از همه ابزارهای سیاسی و اقتصادی برای توقف جنگ غزه استفاده کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، فیلیپ لازارینی، کمیسر آژانس آنروا از کشورهای عربی خواست که از همه ابزارهای سیاسی و اقتصادی برای توقف جنگ غزه استفاده کنند.

وی افزود: از کشورهای عربی می خواهیم که همه ابزارهای سیاسی و اقتصادی را برای توقف آنچه در غزه رخ می دهد به کار گیرند.

لازارینی بیان کرد: اسرائیل خبرنگاران را هدف قرار می دهد و آنها را می کشد تا آخرین صداهایی که از جنایات در غزه سخن می گویند را خاموش کند.

همزمان منابع فلسطینی اعلام کردند که کریم معمر، کودک سه‌ساله فلسطینی، در پی سوءتغذیه شدید ناشی از محاصره و تداوم حملات رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه با شرایط جسمانی بحرانی روبرو است.

پزشکان اعلام کردند که این کودک علاوه بر ابتلا به سوءتغذیه حاد، دچار بزرگ‌شدن کبد، نرمی استخوان، مشکلات کلیوی و عفونت شدید ریوی همراه با تب بالا شده است.

وضعیت او نمونه‌ای دردناک از فاجعه انسانی در غزه است؛ جایی که ده‌ها هزار کودک در سایه گرسنگی، نبود دارو و تخریب زیرساخت‌های بهداشتی با خطر مرگ و بیماری‌های مرگبار دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

