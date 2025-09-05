  1. استانها
  2. گیلان
۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۱۰

دومین کنگره ۸ هزار شهید گیلان/ ۲۷

ورزشکاران با پالایش جسم و روح به جامعه خدمت می‌کنند

ورزشکاران با پالایش جسم و روح به جامعه خدمت می‌کنند

رشت- معاون تربیت بدنی سپاه قدس گیلان با اشاره به اهمیت ورزش در جامعه گفت: ورزشکاران با پالایش جسم و روح به جامعه خدمت می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا اسدی صبح جمعه درهمایش ورزشی هنرهای رزمی که در راستای دومین کنگره ۸۰۰۰ شهید استان گیلان در رشت برگزار شد، با اشاره به اهمیت ورزش در زندگی افراد و نقش آن در تقویت روحیه و سلامت جسمی، اظهار کرد: ورزش نه تنها جسم را تقویت می‌کند، بلکه روح و روان انسان را نیز پالایش می‌کند.

معاون تربیت بدنی سپاه قدس گیلان افزود: ورزشکار واقعی کسی است که از طریق تلاش و تمرین، به خودسازی و خدمت به جامعه فکر کند.

وی با بیان اینکه شهدای ورزشکار، نمایندگان اخلاق و فداکاری هستند، گفت: شهدای ورزشکار نماز اول وقت و خدمت به والدین را در اولویت قرار می‌دادند

سرهنگ اسدی با گرامیداشت یادو خاطره شهید سلیمانی، الگوی شجاعت و ایستادگی را سردار شهیدسلیمانی معرفی کردو گفت: شهید سلیمانی با پایبندی به ارزش‌ها در برابر تهدیدات همیشه در میدان بود.

وی وحدت رویه و هم‌افزایی را کلید رسیدن به موفقیت و برتری در ورزش گیلان دانست و از تمامی حاضرین خواست تا روحیه پهلوانی را گسترش دهند و به حرکت پهلوانی در ورزش و زندگی توجه کنند.

کد خبر 6580222

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها