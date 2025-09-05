علی لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: در ساعت ۲۳:۳۰ دقیقه شامگاه پنجشنبه درپی اولین تماس مردمی مبنی بر حادثه تصادف حدود پنج خودرو با هم به مرکز ارتباطات و هدایت عملیات اورژانس ۱۱۵ تربت‌جام برقرار شد که کارشناسان پس از تریاژ اقدام به اعزام نیروهای اورژانس به محل حادثه نمودند.

وی افزود: این حادثه در بلوار منتهی به بیمارستان سجادیه تربت جام رخ داد که بلافاصله پس از اعلام حادثه، دو آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: کارشناسان پس از انجام اقدامات درمانی در صحنه حادثه، ۵ مصدوم را به بیمارستان سجادیه تربت‌جام انتقال دادند که یک مصدوم هم به‌دلیل فاصله کوتاه تا بیمارستان قبل از رسیدن خودرو آمبولانس، با وسیله شخصی به بیمارستان سجادیه مراجعه کرده است.

گفتنی است؛ کاروان عروسی در مسیر جاده بیمارستان تربت‌جام در حال حرکت بوده که چندین خودرو به‌صورت زنجیره‌ای با هم برخورد می‌کنند.

عروس و داماد که قرار بود شادترین شب زندگی‌شان را جشن بگیرند، به همراه چند تن از دیگر مصدومان این تصادف زنجیره‌ای راهی بیمارستان شدند.